Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τα ενθαρρυντικά νέα για την πορεία της υγείας του πραγματοποίησε ο Βασιλιάς Κάρολος, εγκαινιάζοντας τον νέο πολυχώρο της ζυθοποιίας Guinness στην καρδιά του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στις εγκαταστάσεις, πέρασε πίσω από την μπάρα όπου δέχθηκε τις οδηγίες από το προσωπικό του χώρου. Ο Κάρολος κλήθηκε να τηρήσει τον «χρυσό κανόνα» των 45 μοιρών για το σωστό σερβίρισμα, μια διαδικασία που εκτέλεσε με σχολαστικότητα. Όταν ο «εκπαιδευτής» του χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως το «τέλειο pint», ο Βασιλιάς απάντησε: «Αφού το λες εσύ...».

Μάλιστα, εντυπωσιάστηκε όταν είδε το μηχάνημα εκτύπωσης σε αφρό να αποτυπώνει το μήνυμα «Merry Christmas» πάνω στην μπύρα του, πριν δοκιμάσει μια γουλιά που του άφησε το χαρακτηριστικό «μουστάκι» αφρού.

Ο νέος χώρος της Guinness αποτελεί μια τεράστια επένδυση ύψους 73 εκατομμυρίων λιρών. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Guinness αποκτά μόνιμη παρουσία τέτοιου βεληνεκούς στο Λονδίνο, σε μια τοποθεσία που έχει ιστορία ζυθοποιίας από τον 18ο αιώνα. Ο χώρος δεν λειτουργεί μόνο ως ζυθοποιείο, αλλά και ως κέντρο εκπαίδευσης. Ο Βασιλιάς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με σπουδαστές του προγράμματος «Learning for Life», το οποίο παρέχει δεξιότητες φιλοξενίας σε άτομα που αναζητούν εργασία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Κάρολο να χαιρετά το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο, παρά τη βροχερή μέρα, ανταλλάσσοντας ευχές για τις γιορτές.



