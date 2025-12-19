Η 45χρονη Κριστίνα Αγκιλέρα: Η εμφάνιση που αψηφά την ηλικία της - Έχασε 22 κιλά

Η Κριστίνα Αγκιλέρα προκάλεσε αίσθηση με την πρόσφατη εμφάνισή της στο «The Jennifer Hudson Show» αφήνοντας πολλούς τηλεθεατές με το στόμα ανοιχτό. H ποπ σταρ έδειχνε πιο εντυπωσιακή από ποτέ, λίγες ημέρες πριν γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της, στις 18 Δεκεμβρίου.

Φορώντας ένα στενό λευκό μίνι φόρεμα και κόκκινες μπότες μέχρι τον μηρό, η καλλιτέχνις κινήθηκε με αυτοπεποίθηση και αισθησιασμό, σε ένα στυλ που θύμισε έντονα την εποχή του Lady Marmalade (2001). Τα σχόλια στα social media ήταν άμεσα και αποθεωτικά: «Δεν γερνάει ποτέ;», έγραψε ένας χρήστης στα social media, με έναν άλλο να προσθέτει: «Είναι, απλά, υπέροχη».

Φήμες για αισθητικές επεμβάσεις και Ozempic

Η εντυπωσιακή, νεανική της όψη και η καλλίγραμμη σιλουέτα της άναψαν φωτιές για πιθανές αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, αλλά και για χρήση φαρμάκων τύπου Ozempic. Κορυφαίος γιατρός αισθητικής, σύμφωνα με την «Daily Mail», σχολίασε ότι η εμφάνισή της θα μπορούσε να οφείλεται σε συνδυασμό επαγγελματικών θεραπειών και σωστής φροντίδας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία επιβεβαίωση από την ίδια.

Η απώλεια των κιλών και οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Οι φήμες για Ozempic ξεκίνησαν έντονα τον Μάιο, όταν η τραγουδίστρια εμφανίστηκε αισθητά αδυνατισμένη. Κάποιοι χρήστες στα social media δεν δίστασαν να σχολιάσουν ειρωνικά, ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας ότι η Κριστίνα Αγκιλέρα ήταν πάντα αδύνατη και πως οι αυξομειώσεις στο βάρος είναι απολύτως φυσιολογικές με την πάροδο του χρόνου και τη μητρότητα.

Τον Οκτώβριο, η διάσημη καλλιτέχνιδα παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Barry’s Bootcamp, στο Δυτικό Χόλιγουντ, στο πλαίσιο συνεργασίας και του εορτασμού των 25 χρόνων από το ντεμπούτο άλμπουμ της. Με ένα εφαρμοστό κορμάκι και ψηλές δερμάτινες μπότες, η εμφάνισή της αναζωπύρωσε τις συζητήσεις, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχία για το πόσο αδύνατη δείχνει.

Σε συνέντευξή της στο «Glamour», η Κριστίνα Αγκιλέρα μίλησε ανοιχτά για τη διαχρονική εμμονή των ΜΜΕ με το σώμα της. Όπως εξήγησε, το σώμα της άλλαξε φυσιολογικά από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή, κάτι που αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τη βιομηχανία του θεάματος.

«Σήμερα έχω την ωριμότητα να μην δίνω δεκάρα για τις γνώμες των άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είναι δική σου ευθύνη να καταλαμβάνεις τον χώρο σου. Οι απόψεις των άλλων για μένα δεν είναι δική μου δουλειά».

Μητέρα δύο παιδιών και με καριέρα δεκαετιών, η Κριστίνα Αγκιλέρα δείχνει πως στα 45 της δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για την εμφάνισή της. Είτε πρόκειται για φυσική εξέλιξη είτε για συνειδητές επιλογές, ένα είναι σίγουρο: παραμένει δυναμική, προκλητική και απόλυτα κυρίαρχη της εικόνας της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.