Η Γερμανίδα ολυμπιονίκης στο αγωνιστικό έλκυθρο Λίζα Μπούκβιτς ανακοίνωσε ότι έγινε μέλος της OnlyFans μετά την υπογραφή συμφωνίας χορηγίας με την ηλεκτρονική συνδρομητική πλατφόρμα.

Η Μπούκβιτς κέρδισε το χρυσό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιόνγκγιανγκ του 2018 στο διπλό αγωνιστικό έλκυθρο, μαζί με τη Μαριάμα Τζαμάνκα.

Το 2022 η Γερμανίδα είχε βρεθεί στο Πεκίνο για να υπερασπιστεί το μετάλλιό της, αλλά πριν αναχωρήσει για την χώρα της Ασίας γδύθηκε για το Playboy στη χώρα της.

«Κάθε γυναίκα μπορεί να είναι γυμνή και δεν πρέπει να ντρέπεται για το σώμα της. Εγώ, για παράδειγμα, έχω λίγους περισσότερους μύες. Και τι έγινε; Μπορεί να είναι και έτσι ένα γυναικείο σώμα. Καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να κρύβεται», ανέφερε στο Playboy η 29χρονη Λίζα.

Σημειώνεται ότι η Λίζα είναι η μόνη Γερμανίδα αθλήτρια που φωτογραφήθηκε στο Playboy πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό μόνο άγχος δεν τη γέμιζε:

«Είμαι η μόνη Γερμανίδα Ολυμπιονίκης που ποζάρει τώρα γυμνή στο “Playboy” για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν πραγματική τιμή για μένα όταν μου ζητήθηκε να φωτογραφηθώ μετά από τόσες πολλές επιτυχημένες Γερμανίδες που πόζαραν στο περιοδικό. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε «Θεέ μου, γιατί το έκανε αυτό;». Και φυσικά θα υπάρχουν και κάποιοι ζηλιάρηδες. Αλλά ειλικρινά, δεν με νοιάζει! Δεν χρειάζεται να αποδείξω ή να δείξω τίποτα σε κανέναν άλλο», θα σημειώσει στην Bild.

Από το «Playboy» στο OnlyFans

Η Μπούκβιτς αποκάλυψε τώρα ότι έχει ενταχθεί στους OnlyFans, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν θα ποζάρει γυμνή στην πλατφόρμα.

Η σταρ των Ολυμπιακών Αγώνων αποκαλύπτει γιατί πουλάει φωτογραφίες της στο OnlyFans, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα την είχε προσεγγίσει ως μέρος μιας επιθυμίας να βοηθήσει να καθαρίσει την εικόνα της.

«Οι θαυμαστές έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε περιεχόμενο που συνήθως δεν μοιράζομαι - την καθημερινότητα, τη δυναμική μέσα στην ομάδα και τα προσωπικά ορόσημα που συχνά περνούν αόρατα», είπε ο Μπούκβιτς στην Bild.

«Θα δημοσιεύω όσο πιο συχνά μπορώ και θα μοιράζομαι τα πάντα - από συμβουλές φυσικής κατάστασης και διατροφής μέχρι προετοιμασία για τον αγώνα έως τα τελετουργικά που με βοηθούν να συγκεντρωθώ την ημέρα του αγώνα».

«Για μένα, είναι μια πραγματική ευκαιρία να δείξω στους ανθρώπους τι σημαίνει να αγωνίζεσαι στο υψηλότερο επίπεδο σε αυτό το άθλημα - πέρα ​​από τις αγωνιστικές στιγμές», προσέθεσε.

Πηγή: skai.gr

