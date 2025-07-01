Έτοιμος για νέα αρχή ο Orlando Bloom μετά τον χωρισμό του από την Katy Perry

Αποφασισμένος να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του είναι, ως φαίνεται, ο Orlando Bloom.

Με ένα Instagram story του ο ηθοποιός μίλησε για «νέα αρχή» και «πρώτα βήματα».

Η ανάρτηση αυτή φυσικά, διόλου τυχαία δε θα πρέπει να θεωρηθεί καθώς, μόλις πριν λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε ο χωρισμός του από την τραγουδίστρια Katy Perry, έπειτα από εννέα χρόνια κοινής συμβίωσης.

Ο 48χρονος ηθοποιός αρχικώς δημοσίευσε ένα ρητό του Βούδα το οποίο και συνοψίζει πως «κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι αυτό που μετρά περισσότερο».

Εν συνεχεία προχώρησε σε μια επιπλέον ανάρτηση ρητού από τον Ιάπωνα συγγραφέα Daisaku Ikeda.

«Το σημαντικό είναι να κάνεις το πρώτο βήμα», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε.

«Η γενναία υπέρβαση ενός μικρού φόβου, σου δίνει το κουράγιο να αντιμετωπίσεις τον επόμενο»

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού του, ο ηθοποιός έδωσε «το παρών» στον λαμπερό γάμο του Jeff Bezos και της Lauren Sanchez στη Βενετία.

Ο σταρ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που εμφανίστηκε «σόλο», φέρεται να διασκέδασε πολύ στο γαμήλιο πάρτι αφού άνθρωπος που παρευρέθηκε επίσης στον γάμο να αναφέρει στο Page Six ότι χόρευε μέχρι που... ίδρωσε.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Bloom ήταν παρέα με τον στενό του φίλο, Leonardo DiCaprio πριν από την τελετή, ενώ στη συνέχεια διασκέδασαν στο ξενοδοχείο με τις Kardashians και τη Sydney Sweeney.

Το Σάββατο, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον 47χρονο να κάνει βόλτα στη Βενετία με τη 27χρονη Sweeney και τον Tom Brady.

Την Κυριακή εθεάθη στο αεροδρόμιο, έτοιμος για αναχώρηση.

Την ίδια ώρα πάντως η Lauren Sanchez σχολίασε σε ανάρτηση της Katy Perry, στο Instagram, τονίζοντας πως τους έχει λείψει.

Ο Bloom και η Perry έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 4χρονη Daisy Dove.

Πηγή ανέφερε στο Page Six ότι ο χωρισμός είναι οριστικός και όχι μια ξαφνική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

