Κέιτι Πέρι- Ορλάντο Μπλουμ: Τίτλοι τέλους για το διάσημο ζευγάρι - Χωρίζουν μετά από 9 χρόνια

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) και ο Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) φαίνεται ότι χώρισαν μετά από εννέα χρόνια σχέσης, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Το ζευγάρι χώρισε μετά από εβδομάδες κλιμακούμενης έντασης, έξι χρόνια αρραβώνα και έχοντας αποκτήσει ένα παιδί. Αυτό έρχεται λίγο μετά την αποστολή της 40χρονης ποπ σταρ στο διάστημα, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις, εν μέσω «viral» βίντεο που «τρολάρουν» την παγκόσμια περιοδεία της και το άλμπουμ της που δεν τα πήγε και τόσο καλά.

«Η Κέιτι και ο Ορλάντο χώρισαν, αλλά παραμένουν φίλοι», δήλωσε πηγή στο «Us Weekly». «Η καλλιτέχνιδα είναι αναστατωμένη, αλλά είναι ανακουφισμένη που δεν χρειάζεται να περάσει άλλο ένα διαζύγιο, καθώς αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή στη ζωή της». Η πηγή περιέγραψε τον χωρισμό ως αναμενόμενο, ενώ υποστήριξε ότι οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες εδώ και μήνες.

Προς το παρόν, η Κέιτι Πέρι είναι απασχολημένη με την περιοδεία της και τη φροντίδα της τετράχρονης κόρης τους, Daisy, η οποία εθεάθη να τη συνοδεύει, ενώ ο 48χρονος Άγγλος ηθοποιός βρισκόταν αλλού. Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής του «Lord Of The Rings» επέστρεψε αργότερα στην Αυστραλία - όπου η Katy πέρασε τον Ιούνιο σε περιοδεία - και βρέθηκε ξανά με την αρραβωνιαστικιά και την κόρη του την περασμένη εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά βρίσκεται στην ίδια ήπειρο με τον αρραβωνιαστικό της, η τραγουδίστρια έχει εντοπιστεί πολλές φορές χωρίς τη βέρα της στην Αυστραλία.

Πριν από λίγες ημέρες, η «Daily Mail» ανέφερε ότι το ζευγάρι νοικιάζει την έπαυλή του -αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων- στο Montecito της Καλιφόρνιας στον Chris Pratt και τη σύζυγό του, Katherine Schwarzenegger, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες περί χωρισμού. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές στα διεθνή μέσα ότι ο ηθοποιός θα παραστεί στον γάμο του Μπέζος χωρίς την Κέιτι Πέρι. Σύμφωνα με το «TMZ», ο Ορλάντο Μπλουμ σκοπεύει να κάνει το ντεμπούτο του ως «ελεύθερος άντρας» στον γάμο του δισεκατομμυριούχου φίλου του.

