Μια Κένταλ Τζένερ… να την πιεις στο ποτήρι: Ποζάρει ξανά με μαγιό και «λιώνει» το Instagram (φωτό)

Η 29χρονη Κένταλ μας έδειξε και πάλι την καλλίγραμμη σιλουέτα της -από όλες τις γωνίες- και το Instagram... «έλιωσε» για το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας Καρντάσιαν 

H Κένταλ Τζένερ (Kendall Jenner) είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της και τις «καυτές» φωτογραφήσεις με μαγιό. Το διάσημο μοντέλο έκανε και πάλι την εμφάνισή της με αφορμή τη συμμετοχή της σε καμπάνια γνωστής εταιρείας εσωρούχων. Η 29χρονη Κένταλ μας έδειξε και πάλι την καλλίγραμμη σιλουέτα της -από όλες τις γωνίες- και το Instagram... «έλιωσε» για το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας Καρντάσιαν. 

Σε ένα στιγμιότυπο βλέπουμε το μοντέλο να χαλαρώνει σε μια ξαπλώστρα δίπλα στην πισίνα και μετά να ακολουθούν πολλές και σέξι πόζες, οι οποίες άρεσαν πολύ στους θαυμαστές της. Δικαιολογημένα… 

Μετά από μια δεκαετία και πλέον παγκόσμιας φήμης, η διάσημη τηλεπερσόνα έχει δηλώσει ότι πλέον δεν διαβάζει καμία κριτική για τον εαυτό της στο διαδίκτυο. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν ορισμένα πράγματα για να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Σημαίνει, επίσης, να εκθέτεις την ενέργειά σου. Φροντίζω πολύ να προστατεύω την ενέργειά μου και να διατηρώ την ψυχική μου υγεία», είχε πει σε συνέντευξή της στη γαλλική «Vogue».

Επίσης, η Κένταλ Τζένερ έδωσε το «παρών» στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Οι αδερφές της έχουν πληθωρικά κορμιά και καμπύλες, έχουν κάνει παιδιά, έχουν παντρευτεί -τουλάχιστον- μία φορά, έχουν επιχειρήσεις με προϊόνταν αισθητικής και μόδας και δεν έχουν μια συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα. Τηλεπερσόνες τις αποκαλούν πολλοί. 

Η Κένταλ Τζένερ είναι η μόνη της οικογένειας που μπόρεσε να βγάλει από πάνω της αυτή την ταμπέλα και να γίνει μοντέλο. Για πολλούς, όταν ανακοινώθηκε πρώτη φορά ότι θα περπατήσει σε πασαρέλα, ήταν σαν casus belli. Όλοι υποστήριζαν πως αν δεν την έλεγαν Τζένερ, δεν θα την έπαιρνε κανένας οίκος και πως έγινε μοντέλο με τα δεκανίκια της οικογένειας. Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν και η Κένταλ τους διέψευσε όλους. 

Η Κένταλ ήταν μόλις 11 ετών όταν το «Keeping Up with the Kardashians» έκανε πρεμιέρα στο «E!» και η οικογένεια έγινε διάσημη. Αν και έχει χαράξει τον δικό της δρόμο ως μοντέλο, η ίδια εξακολουθεί να λέει ότι κάποιες από τις αδελφές της έχουν μια φυσική αντίληψη της φήμης. 

