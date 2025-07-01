Η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο με τη «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell), το οποίο έχει κάνει θραύση. Η 32χρονη Σάιρους συνεργάστηκε με την Κάμπελ στο «Every Girl You've Ever Loved», το τελευταίο single από το άλμπουμ «Something Beautiful».

Το νέο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, στο οποίο το διάσημο μοντέλο συμμετέχει στα φωνητικά, ξεκινά με τη Μάιλι Σάιρους να τραγουδά και να χορεύει μέσα σε μια σκοτεινή αποθήκη με ένα μαύρο μίνι φόρεμα.

Μετά τον πρώτο στίχο, η Κάμπελ ακούγεται να λέει: «Έχει το τέλειο άρωμα, πόζα, μιλάει τα τέλεια γαλλικά». Ντυμένη με μια ολόσωμη μαύρη καμπαρντίνα προσθέτει: «Δεν φοράει ποτέ ρολόι, αλλά παρ' όλα αυτά δεν αργεί ποτέ, έχει αυτή τη χάρη, ο Μποτιτσέλι ζωγράφισε το πρόσωπό σου;», πριν επαναλάβει αρκετές φορές το «Pose».

Τόσο η Ναόμι Κάμπελ όσο και η Μάιλι Σάιρους εμφανίζονται με μαύρα εσώρουχα αρκετές φορές, πριν φύγουν μαζί όταν τελειώνει το βίντεο κλιπ. Το βίντεο έχει ήδη περισσότερες από 536 χιλιάδες προβολές μέσα σε 12 ώρες από τότε που αναρτήθηκε, με χιλιάδες «likes» από τους θαυμαστές τους. Η Κάμπελ άφησε επίσης ένα σχόλιο στο βίντεο κλιπ, γράφοντας: «Είμαι τόσο περήφανη που είμαι μέρος αυτής της δυνατής στιγμής μαζί σου». Και πρόσθεσε: «Το όραμά σου, η φωνή σου, η καρδιά σου - όλα λάμπουν. Σε ευχαριστώ που με συμπεριέλαβες σε αυτό το έργο. Ποιος άλλος έχει εμμονή με αυτό το βίντεο;».

Η κυκλοφορία έρχεται μετά την εμφάνιση της Σάιρους και της Κάμπελ στον εμβληματικό χώρο Rough Trade του Λονδίνου, όπου υπέγραψαν αντίτυπα βινυλίου του τελευταίου της single. Ωστόσο, επικρίθηκαν επειδή αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο μιλώντας μεταξύ τους παρά με τους θαυμαστές που υποτίθεται ότι θα συναντούσαν.

Πηγή: skai.gr

