Σόρος vs Μπέζος: Τόσο πλούσιοι, μα τόσο διαφορετικοί - Το ίδιο ισχύει και για τους γάμους τους…

Όποιος απορρίπτει τους γάμους γιατί τους θεωρεί επιφανειακούς ή ασήμαντους δεν έχει δίκιο. Όπως κάθε γιορτή -μια ένωση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων από διαφορετικές καταβολές και γενιές- ένας γάμος είναι πάντα ένα γεγονός που αξίζει να παρατηρήσει κάποιος. Γι’ αυτό οι άνθρωποι, από τη φύση τους περίεργα πλάσματα, δεν μπορούν παρά να χαζεύουν τους γάμους, είτε έξω από ένα μικρό δημαρχείο είτε στις σελίδες ενός περιοδικού. Και όταν οι γάμοι γίνονται «παράθυρα» στις ζωές των πλουσίων και των ισχυρών - ζωές με τις οποίες οι απλοί άνθρωποι δύσκολα μπορούν να συσχετιστούν - υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη γοητεία.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον γάμο του επενδυτή Άλεξ Σόρος με τη Χούμα Αμπεντίν, στενή συνεργάτιδα της Χίλαρι Κλίντον, και φυσικά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Υπάρχουν ομοιότητες: δισεκατομμύρια - πολλά δισεκατομμύρια. Η οικογένεια Σόρος, ξεκινώντας από τον πατριάρχη Τζορτζ, 94 ετών σήμερα, ήλεγχε κάποτε μια περιουσία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το 2017 μεταβίβασε μεγάλο μέρος της (περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Open Society, το φιλανθρωπικό ίδρυμα και επενδυτικό τους όχημα, και τώρα κατέχει «μόνο» περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μπέζος έχει ακόμη περισσότερα: περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, κανένας από τους δύο γάμους δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σεμνός ή χαμηλών τόνων. Ο γάμος του γιου του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος διήρκεσε μερικές ημέρες και παρουσιάστηκε στη «Vogue», όχι μόνο επειδή η αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Άννα Γουίντουρ, είναι φίλη της νύφης. Πιο συγκριμένα, η νύφη την αποκαλεί «παρένθετη μαμά» της.

Ο γάμος-φιέστα του Μπέζος, επίσης, διήρκεσε τρεις ημέρες, με περισσότερους από 200 καλεσμένους, πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις. Μαζί με το ζευγάρι πάρτι έκαναν και οι ακτιβιστές στην Ιταλία, με οργανώσεις όπως η Greenpeace να καταδικάζουν την υπερπολυτελή τελετή, καλώντας τον Μπέζος να πληρώσει περισσότερους φόρους. «Αν μπορείς να νοικιάσεις τη Βενετία για τον γάμο σου, μπορείς να πληρώσεις και περισσότερους φόρους», έγραφαν τα πανό που σήκωσαν στο κέντρο της Βενετίας.

Αντίθετα, κανείς δεν εξέφρασε ούτε μια λέξη διαμαρτυρίας για τον γάμο του Σόρος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στα Χάμπτονς, την παραλιακή «Εκάλη» της Νέας Υόρκης.

Ο Σόρος και ο Μπέζος μπορεί και οι δύο να ανήκουν στην ελίτ, αλλά προέρχονται από πολύ διαφορετικούς κόσμους. Οι κληρονόμοι του Σόρος είναι δεύτερης γενιάς, αυτό που συχνά αναφέρεται ως… παλιό χρήμα. Δεν βγάζουν πλέον χρήματα, αλλά τα επενδύουν. Μέσω της Open Society, έχουν δεσμευτεί να δωρίσουν την περιουσία τους για καλό σκοπό. Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αυτό θα πάρει «σάρκα και οστά».

Ο Μπέζος, από την άλλη πλευρά, είναι σχετικά νέος στην ελίτ και είναι σύμβολο του νέου χρήματος. Ειδικά μετά το πρώτο του διαζύγιο, έχει γίνει «τροφή» για τα ταμπλόιντ: ένας άνδρας που «αναγεννήθηκε» με νέα σύντροφο, που επιδεικνύει πάρτι, γιοτ και διάσημους φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τελευταία, ένας από αυτούς τους φίλους δεν φαίνεται να είναι άλλος από τον ίδιο τον Τραμπ, την ορκωμοσία του οποίου παρακολούθησε με τη νυν γυναίκα του. Δύο κόσμοι κοντά στον πλούτο, αλλά πολύ διαφορετικοί στην κουλτούρα.

Οι απόψεις τους για τη ζωή - και τους γάμους - είναι, κατά συνέπεια, αρκετά διαφορετικές. Ο γάμος του Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ χαρακτηρίστηκε ως ο «γάμος του αιώνα». Μετά από δύο χρόνια αρραβώνα, ο Μπέζος πήρε το κορίτσι κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Για τον Σόρος και την Αμπεντίν δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Κινούνται εδώ και χρόνια στους ίδιους ισχυρούς και πλούσιους κύκλους, με τους Κλίντον ως συμβολικούς προστάτες και τους Ρότσιλντ-Χίλτον ως προξενητές, ωστόσο η σχέση τους παρέμεινε διακριτική, με ελάχιστες κοινές εμφανίσεις.

Οι γαμπροί δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. Ο Τζεφ Μπέζος είναι επιχειρηματίας, έχοντας χτίσει μια εκπληκτική περιουσία μέσω της δημιουργίας και της ηγεσίας της Amazon, σε αντίθεση με τον πιο «παθητικό» Άλεξ, ένα από τα πέντε παιδιά του Τζορτζ Σόρος και, σύμφωνα με όσους βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, το λιγότερο πιθανό να έχει επιλεγεί για να διαχειριστεί το μέλλον της οικογενειακής περιουσίας.

Οι νύφες, αν και επίσης αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους, μοιράζονται μερικές ομοιότητες. Και οι δύο είναι κόρες οικογενειών μεταναστών, αλλά γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμπεντίν γεννήθηκε στο Μίσιγκαν από Ινδό πατέρα (που έχει πλέον αποβιώσει), ενώ η μητέρα της ήταν από το Πακιστάν. Η Σάντσεζ -η οποία έχει λατινοαμερικανική καταγωγή- αποκαλεί τον εαυτό της «τρίτη γενιά» και γεννήθηκε στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού. Και οι δύο έχουν παιδιά (και ο Μπέζος έχει - τέσσερα, που τώρα σπουδάζουν στο Κολέγιο, με την πρώην σύζυγό του ΜακΚένζι Σκοτ- ο Σόρος, ισόβιος εργένης μέχρι τώρα, δεν έχει) και έχουν παντρευτεί στο παρελθόν.

Η Σάντσεζ απέκτησε το μεγαλύτερο παιδί της με τον πρώην αστέρα του NFL, Τόνι Γκονζάλες, και άλλα δύο από τον 13χρονο γάμο της με τον διάσημο ατζέντη Πάτρικ Γουάιτσελ. Η Αμπεντίν έχει έναν 13χρονο γιο, τον Τζόρνταν, με τον πρώην βουλευτή των Δημοκρατικών, Άντονι Γουάινερ, από τον οποίο χώρισε μετά το σκάνδαλο με τα μηνύματα που έστειλε σε ανηλίκους. Μια διαμάχη που κόστισε στον Γουάινερ την έδρα του, οδήγησε σε σχεδόν δύο χρόνια φυλάκισης και τελικά αποδείχτηκε «ταφόπλακα» για τον γάμο τους.

Είναι αυτοδημιούργητες και οι δύο, έχοντας «χτίσει» καριέρες ανεξάρτητες από τις σχέσεις που τις τοποθετούν τώρα στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής. Η Λόρεν Σάντσεζ ήταν τηλεοπτική παρουσιάστρια, λάτρης των ελικοπτέρων και διπλωματούχος πιλότος που ίδρυσε πριν από μια δεκαετία την Black Ops Aviation, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις εναέριες λήψεις για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η πορεία της Χούμα Αμπεντίν δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακή: ενώ σπούδαζε στο διάσημο Πανεπιστήμιο George Washington, βρήκε μια θέση πρακτικής άσκησης στον Λευκό Οίκο σε ηλικία μόλις 19 ετών και στη συνέχεια έγινε το δεξί χέρι της Χίλαρι Κλίντον.

Ακόμη και αν τα επώνυμα των συζύγων τους έχουν το οικονομικό και επιχειρηματικό βάρος, είναι αναμφισβήτητο ότι οι νύφες προκαλούν περιέργεια για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία, αλλά και την άνοδό τους στην κορυφή. Και, όπως συμβαίνει συχνά με τους πολύ πλούσιους, αυτό που τραβάει ακόμη περισσότερο την προσοχή είναι οι υπερβολές. Αναμφισβήτητα, ο γάμος του Μπέζος κέρδισε σε όλα τα σημεία, ακόμη και στην κακογουστιά...

