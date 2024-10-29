Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου 2023, το Χόλιγουντ έσφυζε από ζωή και αποκριάτικα πάρτι. Ωστόσο, την ώρα που πολλοί διάσημοι έβγαιναν για δείπνο και χορό, άκουσαν τα κακά μαντάτα: Ο Matthew Perry ήταν νεκρός. Ο ηθοποιός -που θα τον θυμόμαστε για πάντα ως Τσάντλερ Μπινγκ από τα «Φιλαράκια»- έγινε το επίκεντρο της συζήτησης, επισκιάζοντας τα πάντα. Πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατό του, αλλά ακόμη και σήμερα αυτή η απώλεια συνεχίζει να μας πονάει. Ο Μάθιου Πέρι δεν έχει ξεχαστεί.

Ο θάνατος του Πέρι σε ηλικία 54 ετών αιφνιδίασε τη βιομηχανία του θεάματος. Μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, είχε μοιραστεί με ειλικρίνεια στα απομνημονεύματά του ότι, παρά τη φήμη και την περιουσία του, η ζωή του δεν ήταν εύκολη. Οι εθισμοί του είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, ο ηθοποιός φαινόταν να τα είχε ξεπεράσει και να είναι χαρούμενος.

Είχε εγκατασταθεί στην ήσυχη, αριστοκρατική καλιφορνέζικη κοινότητα Pacific Palisades, με θέα τη θάλασσα. Αν και είχε λίγα επαγγελματικά σχέδια στον ορίζοντα, φαινόταν χαλαρός και ευτυχισμένος όταν τον έβλεπαν σε πάρτι, εκδηλώσεις ή απλά να κάνει δουλειές στο Λος Άντζελες. Η ζωή του έμοιαζε με εκείνη ενός συνταξιούχου, μια ευπρόσδεκτη αλλαγή μετά από χρόνια άγχους και φόβων για την υγεία του. Αλλά εκείνη η μοιραία μέρα άλλαξε τα πάντα.

Έκτοτε, η ιστορία γύρω από τον Πέρι και τις συνθήκες του θανάτου του έχει πάρει αρκετές απροσδόκητες τροπές. Ίσως η λιγότερο αναπάντεχη εξέλιξη ήταν η έκθεση του ιατροδικαστή τον Δεκέμβριο, η οποία αποκάλυψε ότι πέθανε από πνιγμό ως αποτέλεσμα χρήσης κεταμίνης -όχι αυτή που χρησιμοποιούσε στο παρελθόν για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη και το άγχος. Η κεταμίνη συνήθως παραμένει στον οργανισμό για λίγες μόνο ώρες και είχε λάβει τη θεραπεία περίπου 10 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Ωστόσο, τα επίπεδα του φαρμάκου που βρέθηκαν στον οργανισμό του ήταν ισοδύναμα με εκείνα κάποιου που μόλις είχε υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

Όλα πήραν δραματική τροπή τον περασμένο Μάιο, όταν αποκαλύφθηκε ότι στον θάνατο του ηθοποιού εμπλέκονται και κάποιοι από τους ανθρώπους που εμπιστευόταν περισσότερο. Η συγκλονιστική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε όχι μόνο από την αστυνομία του Λος Άντζελες αλλά και από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA). Η έρευνα εκτυλίχθηκε αργά, με τις λεπτομέρειες να αναδύονται σταδιακά επί αρκετούς μήνες. Τελικά, τον Αύγουστο, συνελήφθησαν πέντε άτομα: ο επί 25 χρόνια βοηθός του, Kenneth Iwamasa, δύο γιατροί, ο Salvador Plasencia και ο Mark Chávez, η λεγόμενη «βασίλισσα της κεταμίνης», Jasveen Sangha, και ένας μεσάζων μεταξύ του ηθοποιού και της Sangha, ο Erik Fleming.

Η κεταμίνη και η μοιραία δόση

Καθώς περνούσε ο καιρός προέκυψαν τραγικές λεπτομέρειες για το πώς τα άτομα αυτά χειραγωγούσαν τον Πέρι σαν μαριονέτα, χρησιμοποιώντας το φάρμακο για να τον ελέγχουν, παρόλο που ήταν εθισμένος μόνο για ένα μήνα. «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος». Αυτό το μήνυμα έστειλε ένας από τους γιατρούς, που προσπάθησε να το διαγράψει μετά τον θάνατό του. Οι γιατροί, μαζί με τη Sangha, πούλησαν στον Perry φιαλίδια κεταμίνης που κόστιζαν μόλις 12 δολάρια για περισσότερα από 2.000 δολάρια.

Τα αρχεία αναφέρουν ότι στις 12 Οκτωβρίου 2023, ένας από τους γιατρούς χορήγησε «μεγάλη δόση» του φαρμάκου, η οποία προκάλεσε την αύξηση της αρτηριακής πίεσης του Πέρι και τον άφησε παράλυτο. «Ο κ. Plasencia και ο κ. Chavez παραβίασαν τον όρκο που έδωσαν να φροντίζουν τους ασθενείς τους», δήλωσε η διοικήτρια της DEA, Anne Milgram. «Του έκαναν κακό για να βγάλουν περισσότερα χρήματα».

Ωστόσο, ήταν τυπικά ο Iwamasa -ο προσωπικός βοηθός του και χωρίς καμία ιατρική εκπαίδευση- που προμήθευσε την ουσία στον ηθοποιό. Την ημέρα του θανάτου του Πέρι, ο Iwamasa ομολόγησε ότι του έκανε ένεση κεταμίνης έως και τρεις φορές! Εκείνη τη μοιραία ημέρα, ο βοηθός του έκανε την ένεση στον ηθοποιός στις 8:30 π.μ. και ξανά στις 12:45 μ.μ., ενώ ο Perry παρακολουθούσε μια ταινία. Μόλις 40 λεπτά αργότερα, ο Perry του ζήτησε να ετοιμάσει το τζακούζι και να του κάνει άλλη μία δόση. Θα ήταν και η τελευταία…

Ο Iwamasa, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 15 ετών, δήλωσε ένοχος. Η ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Ο Erik Fleming, 54 ετών, ομολόγησε επίσης την ενοχή του. Η ακρόασή του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση θα «σαπίσουν» στη φυλακή.

Στα απομνημονεύματά του, «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που εκδόθηκαν στα τέλη του 2022, ο ηθοποιός είχε γράψει για το πώς ένιωθε όταν έπαιρνε κεταμίνη: «Συχνά νόμιζα ότι πέθαινα κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας. Σκέφτηκα, αυτό συμβαίνει όταν πεθαίνεις. Κι όμως, έκανα συνεχώς αυτή τη μ@λ..., επειδή ήταν διαφορετικό και οτιδήποτε διαφορετικό είναι καλό. Η κεταμίνη δεν ήταν για μένα».

