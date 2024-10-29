Η Anne Hathaway μίλησε για το πώς «αγκάλιασε» τη «μοιραία» και σέξι πλευρά της σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική «Vogue». Η 41χρονη ηθοποιός ήταν εντυπωσιακή, ενώ και η ίδια δημοσίευσε το ξώφυλλο του τεύχους στο Instagram. Η πρωταγωνίστρια του «Devil Wears Prada» αποκάλυψε ότι η σημερινή της εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα παιδικά της όνειρα να γίνει καλόγρια.

«Γύρω στα 40, βλέπω τον εαυτό μου διαφορετικά, μου αρέσει να γνωρίζω νέες πτυχές του εαυτού μου. Αυτή η μοιραία γυναίκα είναι μία από αυτές», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία πρόσφατα μας αποκάλυψε πώς ντύθηκε για το Halloween.

«Είμαστε αρκετά μακριά από τότε που ήθελα να γίνω καλόγρια. Εξελίσσομαι συνεχώς. Μου αρέσει να εξερευνώ ποια είμαι», πρόσθεσε η ίδια.

Η σταρ είχε μιλήσει και στο παρελθόν για την επιθυμία της να γίνει καλόγρια σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Independent» το 2011. «Όταν ήμουν νεότερη, σκέφτηκα να γίνω καλόγρια για λίγο καιρό. Ξέρετε πώς είναι όταν μεγαλώνεις και πρόκειται να γίνεις πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα ήθελα να γίνω ηθοποιός», είχε δηλώσει.

