Η Sami Sheen, κόρη του Charlie Sheen και της Denise Richards, επιδεικνύει τα νέα της εμφυτεύματα στήθους, ενώ ποζάρει ως «αγγελάκι» της Victoria's Secret για το Halloween.

Η ίδια «ανέβασε» και τις φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να κάνει ένα μικρό δωράκι στους 165 χιλιάδες followers της. Βλέπουμε, λοιπόν, την 20χρονη Sami Sheen να φοράει ένα λευκό push-up σουτιέν, ασορτί δαντελένια εσώρουχα και μια ροζ μεταξωτή ρόμπα. Η Sami ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μεγάλα λευκά φτερά αγγέλου.

Η σταρ του OnlyFans, με έδρα το Λος Άντζελες, πόζαρε για μια φωτογραφία με τη φίλη της, η οποία ήταν ντυμένη ως σέξι «κουνελάκι» του Playboy. Κοστούμι για το Halloween δεν το λες, αλλά περί ορέξεως… «Ο ομορφότερος άγγελος», σχολίασε ένας θαυμαστής στην ανάρτησή της.

Η Sami μοιράστηκε ανοιχτά στο Instagram ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση αυξητικής στήθους τον Νοέμβριο του 2023. «Μαντέψτε ποια έβαλε καινούργιο στήθος σήμερα», είχε γράψει τότε η ίδια.

H Richards και ο Charlie παντρεύτηκαν το 2002, αλλά η σχέση τους άρχισε να περνά κρίση το 2005, λίγο πριν έρθει στη ζωή η δεύτερη κόρη τους, η Lola Sheen. Όπως είχε πει η Richards το 2020 σε επεισόδιο του «Real Housewives of Beverly Hills» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου όταν ήταν έξι μηνών έγκυος, καθώς η σχέση της με τον Sheen είχε γίνει τοξική. Το 2011 υιοθέτησε άλλη μία κόρη, την Eloise Richards και παντρεύτηκε τον Aaron Phypers το 2018.

Πηγή: skai.gr

