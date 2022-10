Emily Ratajkowski: Δεν υπάρχουν «χυδαία» ρούχα, αλλά χυδαίοι άνθρωποι – Αδιαφορώ για τις κριτικές

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στη σειρά «Fashion Flashback» του Harper's Bazaar, στο YouTube, η Έμιλι Ρατακόφσκι μίλησε για το ρούχο που φόρεσε. Το μοντέλο και η ηθοποιός του «Gone Girl» παρευρέθηκε στη γιορτή Harper's Bazaar's Icons τον Σεπτέμβριο του 2016, φορώντας ένα φόρεμα Julien Macdonald με βαθύ ντεκολτέ.

«Αυτό είναι ίσως το πιο αμφιλεγόμενο φόρεμα που έχω φορέσει ποτέ», δήλωσε η Ρατακόφσκι. «Δεν είχα ιδέα για τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε…». Το διάσημο μοντέλο ισχυρίστηκε ότι αφού εθεάθη να φοράει το φόρεμα, κάποιος της έγραψε ότι είναι «εξαιρετικά χυδαίο».

«Έγινε αυτή η τεράστια διαμάχη στο διαδίκτυο. Κάποιοι από τους ατζέντηδες μου θύμωσαν μαζί μου, επειδή το βρήκαν πολύ σέξι. Ωστόσο, δεν υπάρχουν χυδαία ρούχα, αλλά χυδαίοι άνθρωποι», απάντησε η ίδια. Διευκρίνισε ότι αν και υπήρχε μια διάφανη περιοχή στη μέση του φορέματος, δεν φαινόταν στις φωτογραφίες.

«Ήμουν στα 20 μου και δεν είχα καταλάβει ότι ήταν τόσο σέξι, επειδή υπάρχει ένα πάνελ στη μέση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Αυτό προκάλεσε όλο αυτό το θέμα».

Η Έμιλι Ρατακόφσκι δήλωσε στον επίλογο του βίντεο ότι εξακολουθεί να λατρεύει το ρούχο και να υποστηρίζει την επιλογή της. «Δεν με ενδιαφέρουν οι κριτικές», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, το μοντέλο έχει ασχοληθεί πολλές φορές με τον σεξισμό, ιδίως κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής διαμάχης το 2017. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους επέκρινε τον Βρετανό παρουσιαστή Piers Morgan, επειδή είπε ότι οι γυμνόστηθες φωτογραφίες της δεν ήταν φεμινιστικές. «Μπορώ να έχω απόψεις για τον φεμινισμό και επίσης να κάνω σέξι φωτογραφήσεις», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Lol never said my love video was a feminist statement. But now it’s worth saying that telling women what to do with their bodies & sexuality is actually just classic sexism. I️ can have opinions about feminism & also do sexy photo shoots k thanks