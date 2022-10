Όχι… «Φιλαράκια», το αντίθετο: Ο Μάθιου Πέρι (όντως) μισεί τον Κιάνου Ριβς!

Κι όμως, οι δυο άνδρες έχουν κάτι, ή μάλλον κάποιον που θα έπρεπε να τους ενώνει - Γιατί ο Πέρι «άνοιξε μια τρύπα με τη γροθιά του στον τοίχο του καμαρινιού της Άνιστον»

Όχι… «Φιλαράκια», το ακριβώς αντίθετο… Ο λόγος για τον Μάθιου Πέρι που μισεί τον Κιάνου Ριβς για… κάποιο λόγο, και δεν προσπαθεί καθόλου να το κρύψει στα νέα του απομνημονεύματα, διερωτώμενος γιατί ζει!



«Γιατί πεθαίνουν αντισυμβατικοί άνθρωποι γεμάτοι πρωτότυπες ιδέες (original thinkers) όπως ο Ρίβερ Φοίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;» διερωτάται πικρόχολα στο βιβλίο του «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» (Φίλοι, Εραστές και το Μεγάλο Φρικτό Πράγμα) που κυκλοφορεί την 1η Νοεμβρίου.



Κι όμως, οι δυο άνδρες έχουν κάτι, ή μάλλον κάποιον που θα έπρεπε να τους ενώνει. Το 53χρονο σήμερα φιλαράκι των «Friends» με τους μεγαλύτερους δαίμονες έκανε την πρώτη του ταινία, «A Night in the Life of Jimmy Reardon», το 1988 με τον επί χρόνια καλύτερο φίλο του 56χρονου Ριβς, Ρίβερ Φοίνιξ. Ο Πέρι έπαιξε τον καλύτερο φίλο του Φοίνιξ στην ταινία, έγιναν όντως οι καλύτεροι φίλοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τους στο Σικάγο, και ο σταρ γράφει στο βιβλίο του για τον θάνατο του Φοίνιξ από υπερβολική δόση σε ηλικία μόλις 23 ετών το 1993: «Ο Ρίβερ ήταν ένας όμορφος άντρας μέσα και έξω, και πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε. Φαίνεται πως τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά είναι αυτά που φεύγουν πάντα».



Ο Πέρι λέει πώς έκλαψε γοερά όταν ο Φοίνιξ πέθανε έξω από το κέντρο διασκέδασης Viper Room στο Δυτικό Χόλιγουντ.



Παραδόξως, ο Πέρι βάλλει ξανά κατά του Ριβς στο βιβλίο, με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς κωμικούς Κρις Φάρλεϊ.



Ενώ πάλευε με τον εθισμό στο αποκορύφωμα της φήμης του στα «Friends» και έπαιζε τον Τσάντλερ Μπινγκ, ο Πέρι υπέγραψε στην ταινία «Almost Heroes», μια κωμωδία του 1988 με συμπρωταγωνιστή τον Κρις Φάρλεϊ.



Όταν έμαθε ότι ο σταρ της θρυλικής εκπομπής σάτιρας Saturday Night Live είχε πεθάνει από υπερβολική δόση το 1997, σε ηλικία μόλις 33 ετών, ο Πέρι φάνηκε για άλλη μια φορά να σκέφτεται ότι δεν ήταν δίκαιο που ο Ριβς ήταν… ακόμα ζωντανός.



«Άνοιξα μια τρύπα με τη γροθιά μου στον τοίχο του καμαρινιού της Τζένιφερ Άνιστον όταν το έμαθα», γράφει. «Ο Κιάνου Ριβς περπατάει ανάμεσά μας» ανέφερε μάλιστα.



Στο βιβλίο του, ο Πέρι γράφει για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ επί δεκαετίες, πώς ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για απεξάρτηση πώς έσκασε το παχύ έντερο του από τη χρήση οπιοειδών και πολλά άλλα.



