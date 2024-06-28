Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ιλον Μασκ έχει σήμερα γενέθλια – Πόσταρε φωτογραφία του πριν από 30 χρόνια 

Στην φωτογραφία με ημερομηνία 31.7.1994, ο 23χρονος Μασκ ποζάρει σοβαρός, με φόντο την αμερικανική σημαία - Η τρυφερή ανάρτηση της μητέρα του

Ιλον Μασκ (Elon Musk)

Ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) γίνεται σήμερα 53 ετών και γιορτάζει τα γενέθλια του (γεν. 28 Ιουνίου 1971) με μία φωτογραφία από το παρελθόν. 

Ο μεγιστάνας ιδιοκτήτης της Tesla και του X πόσταρε φωτογραφία του πριν από 30 χρόνια, με ημερομηνία 31.7.1994. 

Ο 23χρονος Μασκ ποζάρει σοβαρός με φόντο την αμερικανική σημαία να κυματίζει ακριβώς πίσω του. 

Η celebrity μητέρα του, Maye Musk, του ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Instagram με μία φωτογραφία από τα 4α γενέθλια του γιού της.

«Χρόνια πολλά Elon. Σε ευχαριστώ για τα 53 χρόνια χαράς και συγκίνησης. Ελπίζω η τούρτα σου σήμερα να είναι τόσο καλή όσο η τούρτα των 4ων γενεθλίων που έφτιαξε η θεία σου Lynne για σένα 🎂🎉 Είμαι περήφανη για σένα. 🥰🥰🥰» έγραψε στη λεζάντα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Έλον Μασκ Elon Musk
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark