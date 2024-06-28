Ο Ιλον Μασκ (Elon Musk) γίνεται σήμερα 53 ετών και γιορτάζει τα γενέθλια του (γεν. 28 Ιουνίου 1971) με μία φωτογραφία από το παρελθόν.

Ο μεγιστάνας ιδιοκτήτης της Tesla και του X πόσταρε φωτογραφία του πριν από 30 χρόνια, με ημερομηνία 31.7.1994.

Ο 23χρονος Μασκ ποζάρει σοβαρός με φόντο την αμερικανική σημαία να κυματίζει ακριβώς πίσω του.

30 years ago pic.twitter.com/y8MDRQYY32 — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2024

Η celebrity μητέρα του, Maye Musk, του ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Instagram με μία φωτογραφία από τα 4α γενέθλια του γιού της.

«Χρόνια πολλά Elon. Σε ευχαριστώ για τα 53 χρόνια χαράς και συγκίνησης. Ελπίζω η τούρτα σου σήμερα να είναι τόσο καλή όσο η τούρτα των 4ων γενεθλίων που έφτιαξε η θεία σου Lynne για σένα 🎂🎉 Είμαι περήφανη για σένα. 🥰🥰🥰» έγραψε στη λεζάντα

Πηγή: skai.gr

