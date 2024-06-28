Η Αθηνά Οικονομάκου όχι μόνο δεν έχει διαψεύσει τις φήμες που την θέλουν να έχει προχωρήσει στη ζωή της μετά το χωρισμό της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, αλλά τις ενισχύει με τις αναρτήσεις της.

Ένα νέο story που ανέβασε το βράδυ της Πέμπτης στο λογαριασμό της στο Instagram πυροδοτεί τις φήμες που την θέλουν να είναι ζευγάρι τον τελευταίο καιρό με τον Ιταλό μπασκετμπολίστα, Μπρούνο Τσερέλα.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει ευδιάθετη, μέσα από ένα γήπεδο φορώντας την μπασκετική φανέλα με το όνομα του Τσερέλα, για χάρη του οποίου όπως φαίνεται ταξίδεψε στην Ιταλία.

Ο Τσερέλα παίζει σε ομάδα της β' εθνικής της Ιταλίας, ενώ είναι και ιδιοκτήτης εταιρείας real estate. Επιπλέον, είναι συνιδιοκτήτης σε προπονητικό κέντρο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, η ηθοποιός έκανε για πρώτη φορά ανάρτηση με τον μπασκετμπολίστα και συγκεκριμένα ένας φίλος του Τσερέλα και επίσης αθλητής του μπάσκετ, ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία που ποζάρουν αρχικά με την πλάτη στον φακό, φορώντας το ίδιο τζιν τζάκετ. Έπειτα αφού έχουν γυρίσει, χαμογελούν στην κάμερα.

