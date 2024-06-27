Αν λοιπόν είσαι από αυτούς τους τυχερούς που προγραμματίζουν να φύγουν έστω και για λίγες μέρες το καλοκαίρι δες πώς μπορείς να προφυλάξεις τα φυτά σου να μην… τινάξεις τα πέταλα της πριν την ώρα τους όσο απολαμβάνεις την ξεκούραση για να βγεις η χρονιά.

Φυσικά δεν μιλάμε για εκείνους που έχουν λύσει το πρόβλημα έχοντας εγκαταστήσει αυτόματο πότισμα. Ούτε και για εκείνους που μπορούν να διαθέσουν το αντίστοιχο τίμημα και να το εγκαταστήσουν έστω και τελευταία στιγμή πριν φύγουν.

Επειδή οι όμως καιροί είναι δύσκολοι και ίσως να χρειαστούν να αιματηρές οικονομίες για αυτές τις λίγες μέρες που κάνεις και δεν σου περισσεύουν, υπάρχουν λύσεις.

Μην ξεχάσεις πριν κλείσεις πίσω σου την πόρτα με τη βαλίτσα στο χέρι να φροντίσεις να ποτίσεις πολύ καλά τα φυτά που έχεις.

Γέμισε ένα μεγάλο πλαστικό μπουκάλι με νερό και έκανε μερικές τρύπες στο καπάκι του. Στη συνέχεια σκάψε μια μικρή τρύπα στο χώμα κοντά στις ρίζες κάθε φυτού και τοποθέτησε το με το στόμιο προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο, το νερό που φεύγει λίγο στο σώμα παρέχοντας την υγρασία που χρειάζεται.

Αν έχεις λίγες γλάστρες γέμισε λεκάνες με νερό και τοποθέτησε μέσα σε κάθε λεκάνη από μία γλάστρα. Με αυτό τον τρόπο τα φυτά που δροσίζονται όσο χρειάζονται.

Οι φίλοι στην ανάγκη φαίνονται. Οπότε βρες ποιος θα μείνει στην πόλη καλοκαιριάτικα και του έδωσε το κλειδί του σπιτιού του ζητώντας του να πηγαίνει ή δύο φορές την εβδομάδα να ποτίζει τα λουλούδια σου.

Φρόντισε μόνο να υπενθυμίσει στον φίλο που θα αναλάβει δράση να κάνει το καλό ή το πρωί ή αργά το βράδυ. Στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

