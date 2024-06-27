Marilyn Monroe: Γλίτωσε την κατεδάφιση το σπίτι της στο Λος Άντζελες

Με μία απόφαση της τελευταίας στιγμή, οι αρχές του Λος Άντελες γλίτωσαν το σπίτι της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) από την κατεδάφιση – βάζοντας τέλος στα σχέδια των τωρινών ιδιοκτητών.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης χθες το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Λος Άντζελες ψήφισε ομόφωνα με 12-0 την τοποθέτηση του εμβληματικού ακινήτου στον κατάλογο των Ιστορικών-Πολιτιστικών Μνημείων.

Marilyn Monroe’s home declared historic landmark after wealthy heiress, reality TV producer sued to demolish https://t.co/Ule5erwavX pic.twitter.com/muuSGHxVOY — New York Post (@nypost) June 27, 2024

Η έπαυλη - το μόνο σπίτι που είχε αποκτήσει η σταρ, εκεί όπου πέθανε στις 4 Αυγούστου 1962, 6 μήνες μετά την αγορά του - χαρακτηρίστηκε ιστορικό τοπόσημο και πλέον προστατεύεται από τον νόμο.

Οι σημερινοί ιδιοκτήτες - μια πλούσια κληρονόμος ακινήτων και ο σύζυγός, της παραγωγός τηλεοπτικών ριάλιτι - ισχυρίζονται ότι η πόλη χρησιμοποίησε «αντισυνταγματικές» μεθόδους για να τους εμποδίσου να κατεδαφίσουν την κατοικία.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι σήμερα που θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από 60 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο ή μέρος στην πόλη του Λος Άντζελες τόσο εμβληματικό όσο η Μέριλιν Μονρόε και το σπίτι της στο Μπρέντγουντ», δήλωσε ο Traci Park, μέλος του δημοτικού συμβουλίου πριν την ψηφοφορία.

«Μερικές από τις πιο διάσημες φωτογραφίες τραβήχτηκαν μέσα σ' αυτό το σπίτι, σ' αυτό το οικόπεδο και κοντά στην πισίνα του. Η Μέριλιν πέθανε εδώ τραγικά, πράγμα που την συνδέει για πάντα, στο χρόνο και στο χώρο, με αυτό το μέρος», πρόσθεσε.

«Το να χαθεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας, το μόνο σπίτι που είχε ποτέ η Μέριλιν , θα ήταν ένα καταστροφικό πλήγμα για την ιστορική διατήρηση της πόλης» τόνισε.

Η ιστορία του σπιτιού και η μάχη για τη διάσωσή του

Η Μέριλιν Μονρόε είχε αποκτήσει αυτή την ισόγεια χασιέντα των 270 τετραγωνικών μέτρων το 1962, λίγο μετά το διαζύγιό της από τον συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, στην προσπάθειά της να αποκτήσει και πάλι κάτι που να μοιάζει με ιδιωτική ζωή.

Σ' αυτό το σπίτι, αόρατο από το δρόμο, βρέθηκε νεκρή η ηθοποιός μόλις έξι μήνες αργότερα λόγω υπερβολικής δόσης φαρμάκων σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Μετά το θάνατό της, και αφού δεν υπήρχαν κληρονόμοι, το σπίτι άλλαξε πολλές φορές χερια.

Πέρυσι το αγόρασαν η Μπράινα Μιλστάιν, μια πλούσια κληρονόμος, και ο Ρόι Μπανκ, ένας παραγωγός τηλεοπτικών ριάλιτι.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του ένα γειτονικό σπίτι, απέκτησε την κατοικία έναντι 8,35 εκατ. δολαρίων με σχέδιο να την κατεδαφίσει για να επεκτείνει τη δική του ιδιοκτησία.

Όμως η άδεια κατεδάφισης που εξέδωσαν ακυρώθηκε εσπευσμένα από την πόλη λόγω του ιστορικού διακυβεύματος.

Η απόφαση αυτή ώθησε τους νέους ιδιοκτήτες να φέρουν την υπόθεση στα δικαστήρια, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποφανθεί επί της ουσίας της.

Ο χαρακτηρισμός του σπιτιού ως ιστορικού μνημείου από την πόλη δεν απαγορεύει την κατεδάφισή του. Όμως αυτή απαιτεί εμπεριστατωμένο έλεγχο από τη δημοτική επιτροπή δημόσιας κληρονομιάς.

Το ζευγάρι έχει προτείνει να μεταφέρει αλλού το σπίτι, ώστε να το καταστήσει προσβάσιμο στους φαν, οι οποίοι εξακολουθούν να γοητεύονται από την ηθοποιό. Η επιλογή αυτή εξακολουθεί να εξετάζεται, σύμφωνα με την Παρκ.

«Η ομάδα μου και εγώ η ίδια εργασθήκαμε σε στενή συνεργασία με τους ιδιοκτήτες για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το σπίτι σε ένα μέρος όπου το κοινό θα μπορούσε πραγματικά να το επισκέπτεται και να περνάει εκεί χρόνο», εξήγησε η δημοτική σύμβουλος.

Πηγή: skai.gr

