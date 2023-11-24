Bona vacantia: Περιουσίες αποθανόντων πολιτών περνούν με τον νόμο στον Κάρολο

Η ιστορία της Βαλ Τέιλορ αναδεικνύει ένα σκοτεινό κεφάλαιο του νομικού συστήματος των Βρετανών σχετικά με την κληρονομιά και το πώς αυτή επηρεάζει τις ζωές των ανθρώπων και των κοινοτήτων.

Η εμπειρία μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα των παιδιών, καταλήγει σε ένα παράδοξο τέλος, με την περιουσία της να περνά στα χέρια του βασιλιά Κάρολου.

Η εισβολή της αστυνομίας στο σπίτι της Βαλ Τέιλορ, μετά τον θάνατό της, είναι ένα σκηνικό που αφήνει τους γείτονες με αναμειγμένα συναισθήματα. Η παρουσία αξιωματούχων που εκπροσωπούν τη βασιλική οικογένεια στον δρόμο τους δημιουργεί αναστάτωση και ερωτήματα σχετικά με τον λόγο πίσω από την απόφαση να κληρονομήσει ο βασιλιάς Κάρολος την περιουσία.

Η περίπτωση αυτή θίγει το ερώτημα της δικαιοσύνης και της κοινωνικής διαφοράς. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η πάροδος της περιουσίας σε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, όταν άνθρωποι σαν τη Βαλ Τέιλορ, που έχουν αφιερώσει τις ζωές τους στην υπηρεσία της κοινότητας, βρίσκονται χωρίς κληρονόμους;

Η μεταφορά της περιουσίας της Βαλ Τέιλορ στον βασιλιά Κάρολο Γ' φαίνεται να βασίζεται σε ένα παραδοσιακό νομικό σύστημα, το οποίο στην Αγγλία ονομάζεται «bona vacantia».

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, εάν ένα άτομο πεθαίνει χωρίς να υπάρχουν συγγενείς που να κληρονομήσουν την περιουσία του, η περιουσία αυτή περνά στον βασιλιά.

Η περίπτωση της Βαλ Τέιλορ αποτελεί παράδειγμα του πώς το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εφόσον δεν είχε συγγενείς και ήταν μοναχοπαίδι, η περιουσία της καταλήγει στον βασιλιά Κάρολο. Αυτό συμβαίνει με βάση την ιδέα ότι η περιουσία που παραμένει «άδεια» (bona vacantia) θα πρέπει να επιστραφεί στον κρατικό φορέα, σε αυτήν την περίπτωση, στο βασιλιά.

Το σύστημα αυτό φαίνεται να ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις για άτομα που πεθαίνουν σε εδάφη που συνδέονται με μεσαιωνικά φέουδα που συνδέονται με τα δουκάτα της Κορνουάλης και του Λάνκαστερ.

Αυτό αντικατοπτρίζει τις παλαιότερες ιστορικές σχέσεις και δομές που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης της κληρονομιάς σε ορισμένες περιοχές.

Η ιστορία του Ντέιβιντ Φράι φανερώνει μια σκοτεινή πτυχή του νομικού συστήματος σχετικά με την κληρονομιά και τον τρόπο με τον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία κάποιων ανθρώπων καταλήγουν στα χέρια του δουκάτου, και, κατά συνέπεια, στη βασιλική οικογένεια.

Η αντίδραση του Στάνλεϊ Κοστρζέφσκι, φίλου του Ντέιβιντ Φράι, αντικατοπτρίζει τον αναστατωτικό χαρακτήρα της κατάστασης, όπου η περιουσία ενός ανθρώπου που δεν άφησε διαθήκη καταλήγει στον βασιλιά. Η στρατηγική χρήση δικηγορικών εταιρειών όπως η Farrer & Co από το δουκάτο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την ένταση των νομικών περίπλοκων τέτοιων υποθέσεων.

Η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τους θανόντες, όπως πατρικά ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και άλλες πληροφορίες, αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον εντοπισμό πιθανών συγγενών. Η χρήση υπολογιστικών φύλλων που ενημερώνονται τακτικά είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση και την αναζήτηση πληροφοριών.

Οι αναγγελίες θανάτου δημοσιεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ορισμένες τοπικές εφημερίδες.

Η δυσκολία εντοπισμού πλησιέστερων συγγενών σε περιπτώσεις όπως αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χαμένοι συγγενείς και οι ειδικοί στην εύρεση πληροφοριών σχετικά με ανθρώπους που πεθαίνουν χωρίς γνωστούς πλησιέστερους συγγενείς. Η έλλειψη διαφάνειας και η δυσκολία πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες καθιστούν τον εντοπισμό κληρονόμων περίπλοκο και χρονοβόρο.

Η πρακτική του δουκάτου να βάζει χρήματα στην άκρη σε ένα ταμείο καθυστερημένων απαιτήσεων φαίνεται να είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την πιθανότητα εμφάνισης πλησιέστερων συγγενών στο μέλλον. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι επίπονη και να διαρκέσει πολλά χρόνια, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στους ενδιαφερόμενους.

