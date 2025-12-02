Η φάρμα της Έλεν Ντε Τζένερις στο Cotswolds πλημμύρισε ξανά, πέντε μήνες αφότου η πρώην παρουσιάστρια αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής την έβαλε προς πώληση για 22,5 εκατομμύρια λίρες.

Η κωμικός και η σύζυγός της, Portia de Rossi, αγόρασαν το αγρόκτημα Kitesbridge Farm, με επτά υπνοδωμάτια, για 15 εκατομμύρια λίρες τον Ιούνιο του 2024, πριν μετακομίσουν εκεί τον Νοέμβριο. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, το ακίνητο πλημμύρισε όταν η καταιγίδα «Bert» έπληξε το Ηνωμένο Βασίλειο και άρχισαν να αναζητούν ένα νέο μέρος για να ζήσουν.

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi's £22.5m Cotswold home is surrounded by floods AGAIN and still for sale five months after they put it on the market - as couple plot return to US https://t.co/EKGwKGrFw4 — Daily Mail (@DailyMail) December 2, 2025

Το ζευγάρι έβγαλε γρήγορα στην αγορά -τον Ιούλιο- το κτήμα 43 στρεμμάτων, με 50% υψηλότερη τιμή, στα 22,5 εκατομμύρια λίρες, αλλά παραμένει αδιάθετο. Τώρα, νέες φωτογραφίες δείχνουν ότι οι πλημμύρες πλήττουν ξανά το κτήμα, αφού ένας παραπόταμος του Τάμεση, ο ποταμός Windrush ξεχείλισε. Το ζευγάρι έχει ήδη αγοράσει και μετακομίσει σε μια άλλη ιδιοκτησία αξίας 25 εκατομμυρίων λιρών σε άλλο σημείο, όπου ζει από τότε. Ο χώρος είναι ενιαίος, καθώς η κουζίνα, η τραπεζαρία και το σαλόνι «συνδέονται» μεταξύ τους. Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή προσφέρουν μια υπέροχη θέα στον καταπράσινο κήπο σε μια συννεφιασμένη μέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», η κωμικός είχε πει σε φίλους της ότι αυτή και η σύζυγός της σχεδιάζουν να περάσουν περισσότερο χρόνο στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια, επειδή «τους λείπουν οι φίλοι τους» και φοβούνται την προοπτική ενός ακόμη βρετανικού χειμώνα. Μια πηγή ανέφερε: «Η Έλεν ήταν κατηγορηματική ότι αυτή και η Πόρσια θα παρέμεναν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο ο Τραμπ θα ήταν στον Λευκό Οίκο, αλλά προφανώς έχει αλλάξει γνώμη. Έχει πει στους φίλους της ότι θα επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους, επειδή τους λείπουν και δεν αντέχουν τους χειμώνες εκεί, ενώ η Πόρσια θέλει να ξαναρχίσει να παίζει».

Η Έλεν Ντε Τζένερις, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως ένα καλό δημόσιο πρόσωπο, ξεπέρασε -χωρίς αμφιβολία- τα όρια όταν έγινε οικοδέσποινα στη δική της εκπομπή. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η ίδια αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά την αποκάλυψη ότι το talk show της ήταν ένα «τοξικό εργασιακό περιβάλλον». Η φήμη της παρουσιάστριας -με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνούσε τα 77 εκατομμύρια δολάρια- καταστράφηκε μετά τις κατηγορίες για εκφοβισμό.

Πηγή: skai.gr

