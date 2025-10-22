Η Έλεν Ντε Τζένερις (Ellen DeGeneres) άνοιξε τις πόρτες της πολύ μοντέρνας και τεράστιας έπαυλης της στην Αγγλία, μετά τη φυγή της από τις ΗΠΑ πέρυσι. Η πρώην παρουσιάστρια του talk show, η οποία απολύθηκε το 2020 μετά από πολλές καταγγελίες για «τοξικό εργασιακό περιβάλλον», έδειξε το σπίτι της στο Cotswolds, ενώ κινηματογραφούσε τα σκυλιά της, Sport και Kid, να κυνηγούν το ένα το άλλο.

Η 67χρονη κωμικός μοιράζεται την εκπληκτική κατοικία με τη 52χρονη σύζυγό της, την ηθοποιό Portia de Rossi, γνωστή από τη σειρά «Ally McBeal». Ο χώρος είναι ενιαίος, καθώς η κουζίνα, η τραπεζαρία και το σαλόνι «συνδέονται» μεταξύ τους. Τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή προσφέρουν μια υπέροχη θέα στον καταπράσινο κήπο σε μια συννεφιασμένη μέρα.

Η κατοικία, σύμφωνα με την «Daily Mail» κοστίζει, περίπου, 30 εκατομμύρια δολάρια. Η διακόσμηση είναι διακριτική, με ένα τραπέζι τραπεζαρίας με πλακάκια και οκτώ δερμάτινες καρέκλες, ένα γυάλινο τραπεζάκι του καφέ και πολυθρόνες που βρίσκονται πάνω σε χαλιά σε απαλούς γκρι και εκρού χρωματισμούς.

Υπάρχει άφθονος χώρος για να περιπλανηθεί κανείς. Και τα ζώα είναι παντού: υπάρχουν στάβλοι, κοτέτσι και πρόβατα που περιφέρονται και βοηθούν… στο κούρεμα του γρασιδιού. Το βίντεο κυκλοφορεί έναν χρόνο μετά την αποχώρηση της Έλεν Ντε Τζένερις και της συζύγου της από τις ΗΠΑ και τη μετεγκατάστασή τους στην Αγγλία το φθινόπωρο του 2024. Η κωμικός και η ηθοποιός μετακόμισαν στην επαρχία της Αγγλίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν σχέδια να επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Η Έλεν Ντε Τζένερις, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως ένα καλό δημόσιο πρόσωπο, ξεπέρασε -χωρίς αμφιβολία- τα όρια όταν έγινε οικοδέσποινα στη δική της εκπομπή. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η ίδια αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά την αποκάλυψη ότι το talk show της ήταν ένα «τοξικό εργασιακό περιβάλλον». Η φήμη της παρουσιάστριας -με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνούσε τα 77 εκατομμύρια δολάρια- καταστράφηκε μετά τις κατηγορίες για εκφοβισμό.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για απολύσεις χωρίς σοβαρή αιτία: εργαζόμενος απομακρύνθηκε επειδή την προειδοποίησε αστειευόμενος να «προσέχει μην πέσει» καθώς έκανε εμφάνιση με μονόκυκλο, ενώ ο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ λέγεται πως αποκλείστηκε από την εκπομπή για οκτώ χρόνια μετά από σχόλιό του ότι το φαγητό που του προσφέρθηκε δεν ήταν φρέσκο.



Πηγή: skai.gr

