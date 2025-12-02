Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς μοιράστηκε ένα γλυκό φιλί με τον σύζυγό της, Μάικλ Ντάγκλας, καθώς αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε μια «εξουθενωτική» Ημέρα των Ευχαριστιών. Το ζευγάρι έδειξε την αγάπη του, καθώς η Κάθριν αγκάλιασε τον Μάικλ και του έδωσε ένα φιλί.

Η 56χρονη ηθοποιός έδειχνε κομψή σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα ραντεβού για το ζευγάρι, καθώς φορούσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν με παντελόνι που ταίριαζε. Φορώντας επίσης μια πράσινη μπλούζα, η σταρ του κινηματογράφου κρατούσε μια μαύρη τσάντα clutch και είχε χτενίσει τα μαλλιά της σε αλογοουρά. Ο Μάικλ, 81 ετών, φαινόταν κομψός με ένα μαύρο κοστούμι, με ταιριαστό πουκάμισο και παπούτσια.

Δίπλα στις φωτογραφίες, που μοιράστηκε στο Instagram, η ηθοποιός έγραψε: «Είμαι εξαντλημένη, καταβεβλημένη, εξουθενωμένη από το να είμαι στην κουζίνα όλη την Ημέρα των Ευχαριστιών. Χρειάζομαι χρόνο για να συνέλθω».

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ της Ντοβίλ στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε μία συνάντηση που, όπως έχει αποκαλύψει πολλές φορές ο Μάικλ Ντάγκλας, τον εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή. Λίγο μετά, ο έρωτάς τους εξελίχθηκε… «in public eye», με το ζευγάρι να αρραβωνιάζεται το 1999 και να παντρεύεται έναν χρόνο αργότερα, σε μια από τις πλέον πολυσυζητημένες τελετές της εποχής.

Μια σχέση με παράλληλες επιτυχίες

Η καριέρα τους προχωρούσε παράλληλα και δυναμικά. Η Ζέτα-Τζόουνς συνέχιζε να «χτίζει» το υποκριτικό της κύρος, ενώ ο Ντάγκλας παρέμενε ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς και παραγωγούς του Χόλιγουντ. Παρά τη διαφορά ηλικίας, οι δυο τους κατάφερναν να καλλιεργήσουν μια σχέση αλληλοστήριξης, συχνά συνοδεύοντας ο ένας τον άλλο στις μεγάλες επαγγελματικές στιγμές.

Οι δυσκολίες που δεν κρύφτηκαν

Το ζευγάρι υπήρξε -σπάνια για ανθρώπους της δημοσιότητας- ειλικρινές σχετικά με τις δυσκολίες που πέρασε. Η μάχη του Μάικλ Ντάγκλας με τον καρκίνο, αλλά και οι προσωπικές προκλήσεις που οδήγησαν σε προσωρινό χωρισμό το 2013, αποτέλεσαν κρίσιμες στιγμές. Παρά τα εμπόδια, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν και, όπως τόνισαν τότε, «δουλέψαν ξανά ως ομάδα». Η στάση αυτή ενίσχυσε την εικόνα ενός ζευγαριού που δεν φοβάται να δείξει την ανθρώπινη πλευρά του.

Με δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις, η οικογένεια έχει δημιουργήσει μια πιο ήρεμη βάση, μακριά από τον θόρυβο του Λος Άντζελες. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς μοιράζεται συχνά στιγμές της οικογενειακής ζωής στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας μια πιο ανεπιτήδευτη και καθημερινή εικόνα της.

Μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο για την καριέρα τους, αλλά και για την προσωπική τους «χημεία». Εμφανίζονται συχνά μαζί σε εκδηλώσεις, χαμογελαστοί, αποδεικνύοντας ότι ένας σταθερός δεσμός μπορεί να επιβιώσει ακόμη και στο πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Πηγή: skai.gr

