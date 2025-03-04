Ο σύζυγος της Dolly Parton, Carl Thomas Dean, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Το είδωλο της κάντρι μουσικής, 79 ετών, ανακοίνωσε τον θάνατο του συζύγου της, τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025, μετά από σχεδόν 60 χρόνια γάμου.

Σε δήλωσή της στο Instagram, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο Carl απεβίωσε στο Νάσβιλ στις 3 Μαρτίου. Η καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στα «πολλά υπέροχα χρόνια» που πέρασε το ζευγάρι μαζί, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της αγάπη για τον Carl και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις προσευχές τους.

«Ο Καρλ και εγώ περάσαμε πολλά υπέροχα χρόνια μαζί. Τα λόγια δεν μπορούν εκφράσουν την αγάπη που μοιραστήκαμε για πάνω από 60 χρόνια. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές και τη συμπαράστασή σας», έγραψε η Dolly.

Το 2024, η Dolly Parton είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της τον λόγο για τον οποίο ο σύζυγός της αρνιόταν να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις μαζί της. Μιλώντας σε ένα επεισόδιο του «Dumb Blonde Podcast» της Bunnie Xo, η σταρ ανέφερε ότι ενώ ο σύζυγός της αγαπούσε τη μουσική, δεν ενδιαφερόταν καθόλου να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή με αυτή.

Ανακαλώντας μια κομβική στιγμή στις αρχές του γάμου τους, η Dolly αποκάλυψε ότι κάποτε έπεισε τον Carl να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση βραβείων το 1967, όταν κέρδισε το τραγούδι της χρονιάς από το BMI.

Παρά τη μεγάλη νίκη, ο «σπιτόγατος» Καρλ της είπε: «Σου εύχομαι τα καλύτερα, αλλά μην μου ζητήσεις ποτέ να πάω σε άλλο ένα από αυτά τα καταραμένα πράγματα, γιατί δεν πρόκειται να πάω». Και, πρόσθεσε, δεν το έκανε ποτέ.

Το 2008, η Parton δήλωσε στο NPR ότι η επιτυχία της «Jolene» ήταν -εν μέρει- εμπνευσμένη από μια ταμία τράπεζας που συνήθιζε να φλερτάρει με τον σύζυγό της.

«Είχε αυτό το τρομερό φλερτ με τον άντρα μου. Και του άρεσε πολύ να πηγαίνει στην τράπεζα επειδή τον πρόσεχε τόσο πολύ. Ήταν κάτι σαν ένα αστείο μεταξύ μας όταν έλεγα, ‘’Διάολε, περνάς πολύ χρόνο στην τράπεζα. Δεν πιστεύω ότι έχουμε τόσα λεφτά’’», μοιράστηκε η Dolly.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά σε ένα πλυντήριο στο Νάσβιλ το 1964, όταν εκείνη ήταν μόλις 18 ετών, και παρέμεινε μέχρι το τέλος του μια σταθερή και υποστηρικτική φιγούρα για την Ντόλι στα παρασκήνια. Το 2023, μίλησε για το πώς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο ντοκιμαντέρ του Channel 5, «Dolly Parton: In Her Own Words».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.