5 tips για να κάνεις την καθαριότητα σπιτιού κάπως πιο διασκεδαστική

Ας είμαστε ειλικρινείς: οι δουλειές του σπιτιού δεν είναι το πιο συναρπαστικό πράγμα στον κόσμο. Κανείς δεν ξυπνάει λέγοντας «Ανυπομονώ να καθαρίσω σήμερα!» -εκτός κι αν είναι η Monica Geller στα Φιλαράκια ή παρθένος στο ζώδιο (lol)- αν έχει βρει τον τρόπο να το κάνει πιο ευχάριστο όμως ίσως φανεί λιγότερο αγγαρεία! Αν το σφουγγάρισμα, το ξεσκόνισμα και το πλύσιμο των πιάτων σε κάνουν να βαριέσαι αφόρητα, μην ανησυχείς. Υπάρχουν τρόποι να κάνεις την καθαριότητα όχι μόνο πιο ανεκτή, αλλά ακόμα και… διασκεδαστική!

Διαβάστε ακόμα : Σαρακοστή: Πώς να νηστέψετε για 40 μέρες χωρίς να σας λείψει τίποτα - Τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται

1. Φτιάξε την τέλεια playlist

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να καθαρίζεις με τη μουσική στο τέρμα! Φτιάξε μια δυνατή playlist με αγαπημένα σου τραγούδια και βάλε τα ακουστικά ή το ηχείο στη διαπασών. Δοκίμασε pop, rock ή ακόμα και dance κομμάτια που θα σε κάνουν να χορεύεις όσο ξεσκονίζεις. Η καθαριότητα θα μετατραπεί σε ένα μικρό πάρτι στο σπίτι σου! Φρόντισε μόνο να μην το κάνεις σε ώρες κοινής ησυχίας…

2. Βάλε χρονόμετρο και κάν’ το σαν παιχνίδι

Αν βαριέσαι εύκολα, δοκίμασε να βάλεις χρονόμετρο και να μετατρέψεις το καθάρισμα σε challenge. Για παράδειγμα, δώσε στον εαυτό σου 10 λεπτά για να καθαρίσεις την κουζίνα και δες αν μπορείς να το κάνεις πριν τελειώσει ο χρόνος. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να βάλεις λίγο ενθουσιασμό στη διαδικασία και να κάνεις τις δουλειές πιο γρήγορα, ιδιαίτερα αν είσαι ανταγωνιστικός τύπος από τη φύση σου.

3. Δοκίμασε ένα podcast ή audiobook

Αντί να σκέφτεσαι πόσο βαρετό είναι το καθάρισμα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τον χρόνο σου ακούγοντας κάτι ενδιαφέρον. Βάλε ένα podcast που σου αρέσει, μια χαλαρωτική ιστορία ή ακόμα και ένα audiobook. Θα εκπλαγείς με το πόσο γρήγορα θα περάσει η ώρα και το σπίτι θα είναι πεντακάθαρο χωρίς καν να το καταλάβεις!

4. Χρησιμοποίησε ωραία αρώματα και προϊόντα που σε εμπνέουν

Όταν το σπίτι μυρίζει υπέροχα, το καθάρισμα γίνεται πολύ πιο απολαυστικό! Διάλεξε απορρυπαντικά με αρώματα που σου αρέσουν, όπως λεμόνι, βανίλια ή λουλούδια, και χρησιμοποίησε ένα αρωματικό χώρου στο τέλος για να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε spa. Μικρές λεπτομέρειες όπως αυτές μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου.

5. Αντάμειψε τον εαυτό σου στο τέλος

Το να καθαρίσεις το σπίτι σου είναι ένα μικρό επίτευγμα και αξίζει μια ανταμοιβή! Δεν μπορείς να πληρώσεις τον εαυτό σου με χρήματα, αλλά μπορείς να τον επιβραβεύσεις που τα κατάφερε! Όταν τελειώσεις, ετοίμασε ένα ωραίο ρόφημα, δες ένα επεισόδιο από την αγαπημένη σου σειρά ή χαλάρωσε με ένα βιβλίο. Όταν έχεις κάτι να περιμένεις, το καθάρισμα δεν φαίνεται τόσο κουραστικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.