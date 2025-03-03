To 8ο εγγόνι του Snoop Dogg γεννήθηκε μόλις στην 25η εβδομάδα κύησης

Το 8ο εγγόνι του και πρώτο από την μικρότερη κόρη του υποδέχτηκε ο Snoop Dogg την Παρασκευή καθώς η κόρη του Cori Broadus, αποκάλυψε ότι γέννησε τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τοκετού.

Η μικρότερη κόρη του ράπερ και μοναχοκόρη του ανακοίνωσε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου μέσω ανάρτησης στο Instagram ότι εκείνη και ο αρραβωνιαστικός της, Wayne Deuce, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.

«Η πριγκίπισσα μας ήρθε στους 6 μήνες», έγραψε η Broadus στην ανάρτησή της στο Instagram, η οποία περιλάμβανε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με το ποδαράκι της νεογέννητης κόρης τους.

«Έχω κλάψει και κλάψει, έχω συγκρίνει και συγκρίνει, κατηγορώντας τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να της δώσω όλα όσα χρειαζόταν. Αλλά, ό,τι κι αν γίνει, ο Θεός πάντα μου δείχνει ότι είμαι παιδί Του! Η μικρή μας ήρθε στις 25 εβδομάδες σήμερα και είναι πιο τέλεια από ποτέ. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε μέχρι εδώ, όσα εμπόδια κι αν βρέθηκαν στον δρόμο μου».

H Cori αποκάλυψε ακόμα ότι γέννησε εσπευσμένα με καισαρική.

Η δεύτερη ανάρτηση της Broadus στο Instagram Story έγινε επίσης από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Εξήγησε ότι πήγε στους γιατρούς την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, επειδή πίστευε ότι «είχε απλώς μια άσχημη περίπτωση αερίων».

Οι γιατροί της είπαν ότι ανέπτυσσε το σύνδρομο HELLP. Το HELLP είναι ακρωνύμιο που σημαίνει Αιμόλυση (η διαδικασία καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων), Αυξημένα ηπατικά ένζυμα και Χαμηλά αιμοπετάλια.

Πρόκειται για μια «απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που συνήθως θεωρείται παραλλαγή της προεκλαμψίας» και εμφανίζεται συνήθως στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης ή λίγο μετά τον τοκετό, σύμφωνα με το Ίδρυμα για την Προεκλαμψία.

«Το σύνδρομο είναι πολύ σοβαρό και μπορεί ακόμη και να προκαλέσει θάνατο αν δεν αντιμετωπιστεί», είπε η Broadus στους ακόλουθούς της, προσθέτοντας: «Οι γιατροί μού είπαν "ευχαριστούμε που ήρθες", γιατί αν είχα περιμένει λίγες ακόμα μέρες, θα ήταν πραγματικά πολύ άσχημα τα πράγματα. Κορίτσια, παρακαλώ ακούστε το σώμα σας και μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στο TikTok (μιλάω και λίγο σε μένα εδώ)», κατέληξε στην ανάρτησή της.

Ο Snoop Dogg είχε δηλώσει παλαιότερα στο PEOPLE ότι το να είναι παππούς είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. «Τα εγγόνια μου είναι τα πάντα για μένα, γιατί το καθένα τους έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου και όλα είναι μοναδικά».

