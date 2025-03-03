Η Μαρία Λουίζα Βούρου σου δείχνει πως ποτέ δεν είναι αργά για να μάθεις κάτι νέο!

Το θέλεις; Δοκίμασέ το! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει προς πάσα κατεύθυνση η Μαρία Λουίζα Βούρου που αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα αθλητική δραστηριότητα με την οποία δεν είχε καμία σχέση μετά τα 35 κι ενώ έχει κάνει πια κι ένα παιδί! Και όχι, πλέξιμο. Αποφάσισε να μάθει σκι!

«Γενικώς είναι πάντα δύσκολο να προσπαθείς να μάθεις ένα πιο extreme sport όταν είσαι άνω των 30. Κυρίως γιατί φοβάσαι περισσότερο σε σχέση με όταν ήσουν παιδί .. αλλά η προσπάθεια και η εξάσκηση είναι σημαντική σε ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις. Οκ το ξέρουμε ότι δεν θα κατέβω σε αγώνες αλλά ας κατεβαίνω τις πλαγιές χωρίς φόβο Εσύ ποιο xtreme sport κάνεις ή θα ήθελε να κάνεις;» έγγραψε η ίδια δημοσιεύοντας και βίντεο από τις προσπάθειές της στο Bansko της Βουλγαρίας όπου βρίσκεται για το τριήμερο.

Και μόνο που βλέπει κανείς τη χαρά στο πρόσωπό της που τα καταφέρνει φτάνει και περισσεύει για να κινητοποιηθεί.

Και όχι μόνο το αποφάσισε αλλά το έκανε κιόλας με όλες τις δυσκολίες που έχει να κατακτήσεις μια νέα δεξιότητα σε πιο μεγάλη ηλικία. Όχι οτι την πήραν και τα χρόνια βέβαια. Και έχει και την αβάντα ότι είναι fit και σε εξαιρετική κατάσταση αφού προσέχει τη διατροφή της και γυμνάζεται ανελλιπώς.

Πέραν αυτού όμως σίγουρα δεν ήτανε εύκολο. Βλέπετε όσο fit κι αν είσαι, δεν έχεις πια την άγνοια κινδύνου ενός παιδιού. Αντιθέτως...

Και μετά τις πίστες που έσκισε, ήρθε η ώρα της προσωπικής επιβράβευσης στο spa του ξενοδοχείου της. Από τα ισοθερμικά στα μαγιό....

