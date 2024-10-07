Η Ντόλι Πάρτον αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη δωρεά για να συμβάλει στις προσπάθειες αντιμετώπισης των καταστροφικών συνεπειών του τυφώνα Χέλεν στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Η δωρεά της θρυλικής τραγουδίστιας της κάντρι, σε συνεργασία με την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Walmart σε διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανέρχεται σε πάνω από 5 εκατ. δολάρια.

Η Ντόλι Πάρτον θα προσφέρει οικονομική βοήθεια ενός εκατ. δολαρίων, ενώ τα επιχειρηματικά της εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένων των Dollywood Parks & Resorts, Dolly Parton’s Stampede και Pirates Voyage Dinner & Show, καθώς και Dollywood Foundation προχωρούν σε δωρεά επίσης ενός εκατ. δολαρίων. Τα χρήματα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Mountain Ways, μη κερδοσκοπικό οργανισμό με αποστολή την παροχή άμεσης βοήθειας στα θύματα των πλημμυρών από τον Χέλεν.

Dolly Parton announces a $1 million donation to the Mountain Ways Foundation, a nonprofit aiding Hurricane Helene flood victims. pic.twitter.com/IvqPAxaL9p — NBC News (@NBCNews) October 5, 2024

Εν τω μεταξύ, η Walmart, η οποία προηγουμένως είχε διαθέσει 6 εκατ. δολάρια σε προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από τον τυφώνα, ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει επιπλέον 4 εκατ. δολάρια.

Η Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε τη δωρεά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Walmart στο Νιούπορτ την περασμένη εβδομάδα. Η τραγουδίστρια μεγάλωσε στην κοντινή πόλη, Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί και μίλησε για το συναισθηματικό δεσμό με την περιοχή.

«Είμαι απόλυτα μαζί σας γιατί είμαι μέρος σας» είπε ο Πάρτον. «Είναι ξεχωριστοί άνθρωποι εδώ, είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Νιώθω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δικοί μου άνθρωποι, αλλά όλοι εδώ μεγάλωσαν στα βουνά όπως και εγώ, οπότε φυσικά έχω στενή σχέση μαζί τους» τόνισε η τραγουδίστρια. «Δεν αντέχω να βλέπω κάποιον να πληγώνεται, γι’ αυτό ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω μετά από αυτές τις τρομερές πλημμύρες. Ελπίζω να γίνουμε όλοι το φως στον κόσμο για τους φίλους μας, τους γείτονές μας -ακόμη και αγνώστους- κατά τη διάρκεια αυτής της σκοτεινής περιόδου που βιώνουν».

«Ένα από τα πράγματα που αγαπάμε περισσότερο στη Ντόλι ως συνεργάτδα είναι η απίστευτη καρδιά της και η φροντίδα για την κοινότητά της» πρόσθεσε ο Τζον Φέρνερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Walmart U.S.

Πέρα από την οικονομική βοήθεια, το θεματικό πάρκο αφιερωμένο στην Ντόλι Πάρτον, Dollywood έχει δωρίσει ένα ημιφορτηγό με εμφιαλωμένα νερά, 60.000 επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, 30.000 προστατευτικά ενδύματα μιας χρήσης και 2,5 εκατομμύρια μάσκες στους πληγέντες στο Ανατολικό Τενεσί. Το θεματικό πάρκο έχει γίνει επίσης χώρος συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

