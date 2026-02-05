Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα πολιτικά σχόλια της Μπίλι Άιλις κατά τη διάρκεια της απονομής των Grammy, με έναν Βρετανό δημοσιογράφο να επισκέπτεται την έπαυλή της στο Λος Άντζελες λίγες ημέρες αργότερα, σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως προκλητική.

Ο Ben Leo, δημοσιογράφος του GB News, εμφανίστηκε έξω από την έπαυλη της 24χρονης ποπ σταρ, αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο βίντεο, ο Leo ακούγεται να λέει ειρωνικά: «Μπίλι, άσε μας να μπούμε, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, επειδή αυτή είναι κλεμμένη γη. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μας δοθεί πρόσβαση στην υπέροχη έπαυλή σου».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι, αν η καλλιτέχνις παραμένει «πιστή στις αξίες της», δεν θα είχε αντίρρηση να τον αφήσει να μπει, «ίσως για να φτιάξει έναν καφέ ή ένα τσάι». Καμία απάντηση δεν δόθηκε από την πλευρά της τραγουδίστριας, ενώ ο δημοσιογράφος σχολίασε την ύπαρξη των καμερών ασφαλείας και φράχτη, λέγοντας: «Απ’ ό,τι φαίνεται, η Μπίλι Άιλις πιστεύει στα σύνορα. Πιστεύει στα τεράστια κάγκελα που κρατούν τους ανθρώπους έξω».

Η 24χρονη τραγουδίστρια κέρδισε ένα Grammy για το «Wildflower», αλλά ήταν η ομιλία της κατά την απονομή που προκάλεσε συζητήσεις σε όλη τη χώρα. «Όσο ευγνώμων και αν νιώθω, ειλικρινά δεν νομίζω ότι πρέπει να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε η Άιλις, αναφερόμενη στην αποικιοκρατία της Αμερικής από τους Ευρωπαίους.

Ωστόσο, η καλλιτέχνιδα δεν σταμάτησε εκεί. Στην ομιλία της αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες επιδρομές κατά των μεταναστών που γίνονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά νιώθω πραγματικά αισιόδοξη σε αυτή την αίθουσα και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να διαμαρτυρόμαστε, γιατί οι φωνές μας έχουν σημασία, και οι άνθρωποι έχουν σημασία», είπε. Ολοκλήρωσε τη σύντομη αλλά παθιασμένη ομιλία της φωνάζοντας: «Και γ*** ICE, αυτό είναι το μόνο που θα πω. Συγγνώμη!».

Μετά τα σχόλια αυτά, ορισμένοι επικριτές κάλεσαν την τραγουδίστρια να παραχωρήσει την έπαυλή της σε αυτόχθονες φυλές, καθώς το ακίνητο βρίσκεται σε γη που ανήκε ιστορικά στη φυλή Tongva, γνωστή και ως «First Angelenos».

