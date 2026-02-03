Η ποπ σταρ, Μπίλι Άιλις, δέχτηκε αντιδράσεις και εκκλήσεις να επιστρέψει την έπαυλη αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει στο Λος Άντζελες σε φυλή ιθαγενών Αμερικανών ή, εναλλακτικά, να φιλοξενήσει μετανάστες στο εσωτερικό της, μετά την αμφιλεγόμενη δήλωσή της κατά τη διάρκεια της τελετής των Grammy.

Η 24χρονη τραγουδίστρια κέρδισε ένα Grammy για το «Wildflower», αλλά ήταν η ομιλία της κατά την απονομή που προκάλεσε συζητήσεις σε όλη τη χώρα. «Όσο ευγνώμων και αν νιώθω, ειλικρινά δεν νομίζω ότι πρέπει να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη», είπε η καλλιτέχνις, αναφερόμενη στην αποικιοκρατία της Αμερικής από τους Ευρωπαίους.

Ωστόσο, η καλλιτέχνιδα δεν σταμάτησε εκεί. Στην ομιλία της αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες επιδρομές κατά των μεταναστών που γίνονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά νιώθω πραγματικά αισιόδοξη σε αυτή την αίθουσα και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να εκφράζουμε την άποψή μας και να διαμαρτυρόμαστε, γιατί οι φωνές μας έχουν σημασία, και οι άνθρωποι έχουν σημασία», είπε. Ολοκλήρωσε τη σύντομη αλλά παθιασμένη ομιλία της φωνάζοντας: «Και γ*** ICE, αυτό είναι το μόνο που θα πω. Συγγνώμη!».

Τα σχόλιά της προκάλεσαν ενθουσιασμό σε πολλούς από το κοινό, αλλά οι χρήστες του διαδικτύου ανακάλυψαν γρήγορα ένα ενδιαφέρον γεγονός σχετικά με το σπίτι της τραγουδίστριας. Ο πολιτικός σχολιαστής Eric Daugherty, μαζί με άλλους, ανακάλυψε γρήγορα ότι η πολυτελής έπαυλή της βρίσκεται σε γη που ανήκει στη φυλή Tongva, τους αυτόχθονες κατοίκους της ευρύτερης λεκάνης του Λος Άντζελες.

«Θα μπορούσε επίσης να φιλοξενήσει ευγενικά παράνομους μετανάστες στην έπαυλή της. Σε τελική ανάλυση, έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Είτε το κάνει είτε σκάει», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

