Η Lady Gaga «έκλεψε» την παράσταση με ένα θεατρικό μαύρο φόρεμα με φτερά της Matières Fécales
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Sabrina Carpenter τίμησε τον Valentino Garavani στο κόκκινο χαλί με vintage δημιουργία του Alessandro Michele
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής, Kelsea, με δημιουργία της Etro
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του εμφανίστηκαν με μαύρα ρούχα σε μια σπάνια εμφάνισή τους στην εκδήλωση
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Τεγιάνα Τέιλορ έλαμψε με ένα ασύμμετρο φόρεμα Tom Ford που ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Μάιλι Σάιρους έδειξε το ροκ εν ρολ στυλ της με ένα σύνολο Celine
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Tyla εντυπωσίασε με ένα φόρεμα DSquared2, το οποίο τονιζόταν από μια σειρά εντυπωσιακών φτερών
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Πάρις Χίλτον εντυπωσίασε με ένα λαμπερό μαύρο φόρεμα
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Karol G φόρεσε ένα σέξι, διαφανές, γαλάζιο δαντελένιο φόρεμα για την περίσταση
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Keltie Knight
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Billie Eilish έδειξε το ασυνήθιστο στυλ της
Η Chappell Roan προκάλεσε αίσθηση με το τολμηρό φόρεμά της
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Χάιντι Κλουμ με ένα… ιδιαίτερο φόρεμα
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν
Η Ρίτα Γουίλσον έλαμψε με ένα μαύρο φόρεμα με αστραφτερά ασημένια στοιχεία
Grammy 2026: Οι διάσημες που «μάγεψαν» στο κόκκινο χαλί - Δείτε τι φόρεσαν