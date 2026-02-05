Με τις φήμες να φουντώνουν γύρω από την ταυτότητα του επόμενου Τζέιμς Μποντ, ένα απρόσμενο όνομα ακούγεται ολοένα και πιο έντονα στους διαδρόμους του Χόλιγουντ: αυτό της Λόρεν Σάντσεζ.

Φυσικά, η 56χρονη σύζυγος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, δεν ετοιμάζεται να φορέσει το σμόκιν του 007, ούτε να σηματοδοτήσει αλλαγή φύλου στον εμβληματικό χαρακτήρα. Οι φήμες, ωστόσο, τη θέλουν να διαθέτει ισχυρή –έστω και άτυπη– επιρροή στην επιλογή του ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρομπ Σούτερ, η Σάντσεζ έχει αναδειχθεί στην «ήσυχη δύναμη που αιωρείται πάνω από το σύμπαν του Μποντ» μετά την εξαγορά της MGM Studios από την Amazon το 2022. «Αν δεν σε συμπαθεί, τελείωσες», φέρεται να σχολίασε χαρακτηριστικά.

Πηγές, πάντως, επιχειρούν να βάλουν φρένο στη σεναριολογία. «Όχι, δεν επιλέγει τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Και όχι, δεν πρόκειται να γίνει Bond Girl – εκτός ίσως για το Halloween», δήλωσε άτομο με γνώση των εξελίξεων στην «Daily Mail». Παρ’ όλα αυτά, ο Σούτερ υποστηρίζει πως η Σάντσεζ έχει ξεκάθαρη άποψη για το προφίλ του νέου 007: «εκλεπτυσμένος, γοητευτικός, με παγκόσμια απήχηση – όχι κάποιος που δείχνει να κουβαλά έντονο συναισθηματικό βάρος».

Στο πλαίσιο αυτό, ο 28χρονος Τζέικομπ Ελόρντι φέρεται να συγκαταλέγεται στους επικρατέστερους υποψηφίους. Αν και η Σάντσεζ δεν έχει επίσημο ρόλο σε καμία παραγωγή της Amazon MGM Studios, η παρουσία της στο πλευρό του Μπέζος ήταν ιδιαίτερα εμφανής κατά την παγκόσμια περιοδεία Τύπου της σειράς «The Rings of Power», του φιλόδοξου spin-off του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η ίδια, άλλωστε, φαίνεται να τρέφει κινηματογραφικές φιλοδοξίες. Το 2024 ακύρωσε διακριτικά ένα αυτοχρηματοδοτούμενο κινηματογραφικό πρότζεκτ ύψους 2 εκατ. δολαρίων. Η ταινία, με τίτλο «The Golden Door», είχε παρουσιαστεί ως ψυχολογικό θρίλερ.

Η έντονη ενασχόληση του Χόλιγουντ με το μέλλον του Τζέιμς Μποντ έρχεται μετά την επίσημη ανάληψη του δημιουργικού ελέγχου της MGM από τον Τζεφ Μπέζος. Πλέον, οι ταινίες του 007 δεν θα παράγονται από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Γ. Γουίλσον, την κόρη και τον θετό γιο του Άλμπερτ «Κάμπι» Μπρόκολι, του ανθρώπου που εγκαινίασε τη θρυλική κινηματογραφική σειρά το 1962.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε οριστικά τον ρόλο το 2021 με το «No Time To Die», έπειτα από πέντε ταινίες. Από τότε, τα ονόματα που ακούγονται για τη διαδοχή του είναι πολλά. Ανάμεσά τους, ο 63χρονος Τομ Κρουζ –αγαπημένος των φαν– αλλά και οι Βρετανοί James McAvoy και Henry Cavill.

