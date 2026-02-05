Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Έσβησε» το τατουάζ του πατέρα του και λέει όχι στη συμφιλίωση…

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση που υπογραμμίζει το βάθος της ρήξης με την οικογένειά του, αφαιρώντας το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο 26χρονος, γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, είχε προκαλέσει αίσθηση τον περασμένο μήνα όταν εξέδωσε δημόσια μια σκληρή δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του. Τώρα, σύμφωνα με νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως, φαίνεται να προχώρησε σε μια ακόμη συμβολική κίνηση.

Συγκεκριμένα, το μεγάλο τατουάζ με άγκυρα στο δεξί του χέρι, στο οποίο παλαιότερα υπήρχε η λέξη «dad» καθώς και το μήνυμα «Love you Bust», το χαϊδευτικό που του είχε δώσει ο πατέρας του, φαίνεται να έχει τροποποιηθεί. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Sun», ο Μπρούκλιν φέρεται να αφαίρεσε με λέιζερ το συγκεκριμένο σχέδιο, αντικαθιστώντας το με τρία ακαθόριστα σχήματα πάνω από την άγκυρα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, το τατουάζ «Buster» που είχε κάνει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στον λαιμό του το 2015, προς τιμήν του πρωτότοκου γιου του, ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ντόχα.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Μπρούκλιν είχε καλύψει και το τατουάζ «mama’s boy» στο στήθος του, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ.

Στο μεταξύ, ο πατέρας της συζύγου του Μπρούκλιν, Νίκολα Πελτζ, αναφέρθηκε στο οικογενειακό δράμα σε συνέντευξή του στο WSJD’s Invest Live στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δήλωσε: «Η κόρη μου και οι Μπέκαμ είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία και δεν είναι θέμα που πρέπει να συζητήσουμε εδώ σήμερα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κόρη μου είναι υπέροχη, ο γαμπρός μου ο Μπρούκλιν είναι υπέροχος και τους εύχομαι έναν μακρύ και ευτυχισμένο γάμο».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει δώσει συμβουλές στο ζευγάρι για το πώς να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση, απάντησε: «Ναι. Μερικές φορές μου δίνουν συμβουλές». Η περιουσία του Νέλσον Πελτζ εκτιμάται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας εκείνη των Μπέκαμ, η οποία υπολογίζεται στα 680 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

