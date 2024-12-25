Πρώτα Χριστούγεννα στην φυλακή, κατηγορούμενος για τράφικινγκ (εμπορία σεξ) και εκβιασμούς, περνάει ο Sean Diddy Combs, περιμένοντας τη δίκη του τον ερχόμενο Μάιο.

Ο διάσημος ράπερ βρίσκεται έγκλειστος στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημερωσης, έχει βρει τον τρόπο να περνάει (όσο γίνεται) καλά, έχοντας καλές σχέσεις με τους άλλους τρόφιμους και τους σωφρονιστικούς υπαπλλήλους.

Στην ίδια φυλακή μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες και ο 26χρονος Λουίτζι Ματζιόνε, κατηγορούμενος για την δολοφονία του CEO της UnitedHealth στη Νέα Υόρκη, στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με το People, ο Diddy παίζει χαρτιά με άλλους κρατούμενους και μπάσκετ κατά τις ώρες ψυχαγωγίας. Επίσης, καθημερινά τον επισκέπτονται μέλη της οικογένειάς του.

Παράλληλα, το ΤΜΖ αναφέρει πώς οι κρατούμενοι στις φυλακές που κρατείται και ο Diddy παίρνουν μέρος σε διάφορα παιχνίδια, όπως τουρνουά με χαρτιά και διαγωνισμούς ντόμινο.

«Οι άνθρωποι τα πάνε καλά μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό συγκρατούμενος του.

Το εορταστικό μενού των φυλακών

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο διάσημος κρατούμενος (και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια) θα απολαύσουν ένα εορταστικό μενού.

Το πρωινό αποτελείται από φρούτα, δημητριακά, γλυκό (αντί για κέικ πρωινού) και γάλα.

Το μεσημεριανό γεύμα θα περιλαμβάνει ψητό κοτόπουλου ή BBQ tofu, με συνοδευτικά μακαρόνια με τυρί, σπανάκι, σάλτσα cranberry, ρολά, ένα γιορτινό επιδόρπιο και ένα ποτό.

Για δείιπνο, το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν θα προσφέρει δύο σάντουιτς με φυστικοβούτυρο και μαρμελάδα σε ψωμί ολικής άλεσης, πατατάκια, φρούτα και ένα ποτό για το χριστουγεννιάτικο δείπνο, το οποίο θα σερβιριστεί μετά τις 16:00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.