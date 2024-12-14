Ο Sean «Diddy» Combs θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη του στις 5 Μαΐου του 2025, αφού απέσυρε οικειοθελώς την τελευταία του αίτηση για εγγύηση, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το People.

Ο Diddy είχε ζητήσει ανεπιτυχώς τρεις φορές την καταβολή εγγύησης. Η πρώτη φορά ήταν κατά την προσαγωγή του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 17 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μανχάταν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Sean 'Diddy' Combs to Remain in Jail Until Trial Next May After Dismissing Bail Appeal https://t.co/WwC6paCO8s — People (@people) December 14, 2024

Το δεύτερο αίτημά του για εγγύηση απορρίφθηκε μία ημέρα αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, από διαφορετικό δικαστή, ο οποίος επικαλέστηκε ανησυχίες για χειραγώγηση μαρτύρων. Το τρίτο και πιο πρόσφατο αίτημά του για εγγύηση απορρίφθηκε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Κατά την έκδοση της τρίτης απόφασης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Arun Subramanian του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανέφερε διάφορους λόγους στην απόφασή του, σημειώνοντας ότι ο Combs αποτελεί κίνδυνο για την κοινότητα και τόνισε τη σοβαρότητα των βίαιων εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται.

Ως αποτέλεσμα, ο Diddy θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τη δίκη του στις 5 Μαΐου 2025.

Ο ράπερ βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα μετά την απαγγελία σοβαρότατων κατηγοριών τον Σεπτέμβριο, για σωματεμπορία, μεταφορά για συμμετοχή σε πορνεία και εκβιασμό.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Diddy ήταν ο επικεφαλής μιας «εγκληματικής επιχείρησης» που του επέτρεπε να κακοποιεί σεξουαλικά, σωματικά, συναισθηματικά και λεκτικά τα θύματά του επί χρόνια. Ο Combs «κακοποιούσε, απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες και άλλους γύρω του για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες, να προστατεύσει τη φήμη του και να αποκρύψει τη συμπεριφορά του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Κατηγορείται επίσης για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, εμπρησμό, δωροδοκία, απαγωγή, καταναγκαστική εργασία και άλλα αδικήματα.

Sean “Diddy” Combs has officially given up on getting out of prison before his trial date comes in May 2025. https://t.co/A16C4uDLI8 — Variety (@Variety) December 13, 2024

Ο δικηγόρος Τόνι Μπάζμπι, ο οποίος εκπροσωπεί πολλά φερόμενα θύματα, υποστήριξε ότι ο Combs είναι πιθανό να αντιμετωπίζει περίπου 300 υποθέσεις, σύμφωνα με το BBC. Ο Μπάζμπι εκτίμησε ότι η ομάδα του έχει λάβει περίπου 3.000 τηλεφωνήματα αφού προέτρεψε τα πιθανά θύματα να προσέλθουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μιας συνέντευξης Τύπου την 1η Οκτωβρίου.

Περίπου ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών έχουν προσέλθει για να κατηγορήσουν τον Combs για ανάρμοστη συμπεριφορά, με τις κατηγορίες να εκτείνονται σε μια περίοδο 20 ετών, ανέφερε το BBC επικαλούμενο τον Μπάζμπι. Ο δικηγόρος έχει καταθέσει μέχρι στιγμής 20 αγωγές από άνδρες και γυναίκες που ζητούν αποζημίωση από τον Combs, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

