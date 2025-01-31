O David Beckham έκανε τις θαυμάστριές του να παραληρούν με αφορμή τη φωτογράφισή του για μια νέα καμπάνια εσωρούχων. Ο γνωστός αθλητής ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη, καθώς φωτογραφήθηκε με τα εσώρουχά του, δείχνοντάς μας τους υπέροχους κοιλιακούς του -και όχι μόνο- στην πιο τολμηρή φωτογράφιση που έχει κάνει ποτέ, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με τη BOSS.

Ο 49χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου απέδειξε ότι έχει ακόμα ταλέντο, καθώς άφησε ελάχιστα στη φαντασία ως πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας. Παρουσίασε με περηφάνια τα τατουάζ του, ενώ είναι εξαιρετικός και στη διαφήμιση των σλιπ.

Ο David πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια εσωρούχων της BOSS, καθώς η μάρκα λανσάρει τη συλλογή «BOSS ONE Bodywear», την οποία σκηνοθέτησε το θρυλικό φωτογραφικό δίδυμο μόδας, Mert και Marcus.

Ο Daniel Grieder, Διευθύνων Σύμβουλος της HUGO BOSS, δήλωσε: «Το λανσάρισμα της συλλογής σηματοδοτεί άλλο ένα ορόσημο και ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία μας με τον David Beckham. Αποτελεί επίσης απόδειξη της κοινής μας αφοσίωσης στο στυλ και την αριστεία».

