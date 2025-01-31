Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

David Beckham: Ποζάρει με τα εσώρουχά του, αλλά όλοι κάτι άλλο κοιτάζουν – Θαυμάστε τον… (video-φωτό)

Ο 49χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου απέδειξε ότι έχει ακόμα ταλέντο... 

David Beckham

O David Beckham έκανε τις θαυμάστριές του να παραληρούν με αφορμή τη φωτογράφισή του για μια νέα καμπάνια εσωρούχων. Ο γνωστός αθλητής ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη, καθώς φωτογραφήθηκε με τα εσώρουχά του, δείχνοντάς μας τους υπέροχους κοιλιακούς του -και όχι μόνο-  στην πιο τολμηρή φωτογράφιση που έχει κάνει ποτέ, στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με τη BOSS.

David Beckham

Ο 49χρονος αστέρας του ποδοσφαίρου απέδειξε ότι έχει ακόμα ταλέντο, καθώς άφησε ελάχιστα στη φαντασία ως πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας. Παρουσίασε με περηφάνια τα τατουάζ του, ενώ είναι εξαιρετικός και στη διαφήμιση των σλιπ. 

David Beckham

Ο David πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια εσωρούχων της BOSS, καθώς η μάρκα λανσάρει τη συλλογή «BOSS ONE Bodywear», την οποία σκηνοθέτησε το θρυλικό φωτογραφικό δίδυμο μόδας, Mert και Marcus.

David Beckham

David Beckham

Ο Daniel Grieder, Διευθύνων Σύμβουλος της HUGO BOSS, δήλωσε: «Το λανσάρισμα της συλλογής σηματοδοτεί άλλο ένα ορόσημο και ένα νέο κεφάλαιο στη μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία μας με τον David Beckham. Αποτελεί επίσης απόδειξη της κοινής μας αφοσίωσης στο στυλ και την αριστεία».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BOSS (@boss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BOSS (@boss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BOSS (@boss)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: David Beckham
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark