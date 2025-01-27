Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μίλησε για τις «απλές αξίες» που του δίδαξαν οι γονείς του και τις οποίες μετέδωσε στα παιδιά του, σε μια συζήτηση με την παρουσιάστρια του CNBC, Τάνια Μπράιερ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου παρευρέθηκε για πρώτη φορά στο WEF για να παραλάβει το βραβείο «Crystal Award» για το έργο του στην προστασία των ευάλωτων παιδιών ως πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF από το 2005.

Η Bryer ρώτησε τον Beckham από πού πηγάζει το πάθος του να κάνει τη διαφορά και για τις αξίες που του δίδαξαν οι γονείς του. «Νομίζω ότι μου εμφύσησαν τις σωστές αξίες και είναι οι απλές αξίες του να φέρεσαι σε όλους το ίδιο και να δείχνεις σεβασμό στους ανθρώπους και προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στα παιδιά μου», ανέφερε ο Beckham.

England Football Legend David Beckham speaking at The World Economic Forum



“When they need me to be there - it’s always a Yes”



“I always get emotional talking about The Royal Family- whenever King Charles asks me I always get involved”



The Globalists got to him somehow didn’t… pic.twitter.com/jScP495MrJ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 26, 2025

Ο 49χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών δήλωσε ότι η μικρότερη κόρη του, η Harper, είναι 13 ετών και ο μεγαλύτερος, ο Brooklyn, είναι 25 ετών. «Όλα τα αγόρια μου ξέρουν ότι αφήνουν μια γυναίκα να περάσει την πόρτα πριν από αυτούς. Σηκώνονται όταν μια κυρία φεύγει από το τραπέζι, σφίγγουν το χέρι, έχουν οπτική επαφή. Ξέρετε όλες αυτές τις αξίες, τα ‘’παρακαλώ’’ τους, τα ‘’ευχαριστώ’’ τους. Όλα τα παιδιά μου λένε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» από τριών ετών. Οπότε είναι οι απλές αξίες με τις οποίες εγώ και η Βικτόρια μεγαλώσαμε και τις οποίες προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Είπε ότι η απόκτηση παιδιών έχει, επίσης, εμπνεύσει το έργο του με τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ο Μπέκαμ έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το έργο της UNICEF για τα παιδιά. Έχει επισκεφθεί την Καμπότζη για να συναντηθεί με παιδιά που έπεσαν θύματα βίας και κακοποίησης, τη Νότια Αφρική για να συναντήσει οικογένειες που ζουν με HIV και AIDS και τις Φιλιππίνες, όπου συναντήθηκε με παιδιά που επλήγησαν από τον τυφώνα Χαϊγιάν.

«Έχω πάρει μερικά από τα παιδιά μου σε διάφορα ταξίδια. Γνωρίζουν ακριβώς τη δουλειά που κάνω για τη UNICEF. Όλα θέλουν να συμμετάσχουν στο έργο της UNICEF. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές φιλανθρωπικές οργανώσεις», τόνισε ο Μπέκαμ.

Στην ομιλία του κατά την τελετή απονομής των βραβείων, ο Beckham υπογράμμισε ότι τα κορίτσια δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια. «Θέλω η κόρη μου Harper να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τα αδέρφια της και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κορίτσια παντού. Το να είσαι κορίτσι δεν θα πρέπει να καθορίζει τι μπορείς να κάνεις, πού μπορείς να πας και ποια μπορείς να γίνεις», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.