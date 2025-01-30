Η πρώην σύζυγος του Kevin Costner, Christine Baumgartner, αρραβωνιάστηκε τον Josh Connor, σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον διάσημο σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Costner, 70 ετών, και η Baumgartner, 50 ετών, χώρισαν τον Μάιο του 2023 μετά από 18 χρόνια γάμου και έχοντας αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις 26 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στη Σάντα Μπάρμπαρα, σύμφωνα με το περιοδικό «People».

Kevin Costner's ex-wife Christine Baumgartner ENGAGED to financier Josh Connor 18 months after split https://t.co/1TYUevv0cc pic.twitter.com/B5ApEchuS4 — Mail+ (@DailyMailUK) January 29, 2025

Μια πηγή δήλωσε στο μέσο: «Επρόκειτο να βρέξει, οπότε σχεδόν κανείς άλλος δεν βρισκόταν στην παραλία όταν ο Josh γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου». Οι φίλοι του ζευγαριού δεν εξεπλάγησαν από την πρόταση γάμου, με την πηγή να προσθέτει: «Πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα τον περασμένο μήνα, όπου ξεκίνησαν όλα. Είναι και οι δύο ενθουσιασμένοι για το κοινό τους μέλλον».

Η πρόταση γάμου έρχεται 11 μήνες, αφότου ο Costner και η Baumgartner διευθέτησαν το διαζύγιό τους, μετά από πολλές νομικές διαμάχες για τη διατροφή των παιδιών. Ο Costner και η Baumgartner ζήτησαν και οι δύο την κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους και η Baumgartner λαμβάνει 63.209 δολάρια τον μήνα σε διατροφή από τον πρώην της, ποσό πολύ χαμηλότερο από τα 165.000 δολάρια που διεκδικούσε αρχικά.

Η Baumgartner ήθελε να ανατρέψει το προγαμιαίο συμβόλαιό της, ώστε να μπορεί να λάβει διατροφή. Βάσει του προγαμιαίου συμβολαίου θα έπρεπε να πάρει ένα εφάπαξ ποσό, 1,5 εκατ. δολάρια, αλλά το αίτημά της δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.

Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Costner τον Μάιο του 2023, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Το δικαστήριο την υποχρέωσε να αποχωρήσει από το σπίτι του ηθοποιού, του οποίου η αξία ξεπερνά τα 145 εκατ. δολάρια. Η Baumgartner εθεάθη για πρώτη φορά με τον νυν αρραβωνιαστικό της -και πρώην γείτονα του Costner- τον Ιούλιο του 2023 στη Χαβάη. Είναι επίσης διαζευγμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Πηγή: skai.gr

