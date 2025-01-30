Η Chiara Ferragni έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών αντιπαραθέσεων τον τελευταίο καιρό, πολλές από τις οποίες συνδέονται με τον πρώην σύζυγό της, τον ράπερ Fedez.

Πρόσφατα, η εισαγγελία του Μιλάνου αποφάσισε την παραπομπή της σε δίκη, με την κατηγορία της απάτης, για υποθέσεις που σχετίζονται με την πώληση γλυκών, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Λίγο καιρό μετά, εμφανίστηκαν φήμες σχετικά με την υποτιθέμενη απιστία του Fedez, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένοι.

Εν μέσω όλων αυτών, η Ferragni και ο Fedez ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του 2024, τερματίζοντας επτά χρόνια γάμου και πυροδοτώντας ακόμα περισσότερες εικασίες, μεταξύ άλλων, και για τα δύο τους παιδιά. Χθες, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025, η Chiara αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της και να μιλήσει για την απιστία του συζύγου της.

Σε μια σειρά από τέσσερα Instagram stories, η διάσημη fashion blogger και σχεδιάστρια μοιράστηκε όσα πέρασε κατά τη διάρκεια του επταετούς γάμου της με τον Fedez, αποκαλύπτοντας ότι ανέχτηκε πολλά… «Για μήνες, επέλεξα να παραμείνω σιωπηλή για να προστατέψω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου από δύο καταστάσεις που με επηρέασαν βαθιά, αλλά δεν μπορώ να σιωπήσω άλλο», έγραψε.

Η Ferragni συνέχισε: «Αγαπούσα ακόμα και όταν υπήρχαν τόσοι πολλοί λόγοι για να φύγω. Ανέχτηκα καταστάσεις όπου θα έλεγα σε κάθε φίλο: ‘’Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου’’, γιατί για μένα η αγάπη σήμαινε και θυσία. Συνέχισα να δικαιολογώ την έλλειψη σεβασμού και να δικαιολογώ τη λανθασμένη συμπεριφορά του για να τον προστατεύσω, για να προστατεύσω την οικογένειά μας, για να προστατεύσω τη σχέση μας».

Σε άλλο σημείο, η Chiara Ferragni παραδέχτηκε, επίσης, ότι επέλεξε να παραμείνει σιωπηλή για να αποφύγει τις δημόσιες επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή η κατάσταση στην οικογένειά της και όχι μόνο...

Ένας γάμος για δύο, αλλά υπήρχαν τρεις...

Ωστόσο, αυτό που σόκαρε περισσότερο τους θαυμαστές της ήταν η επιβεβαίωση ότι ο Fedez είχε εξωσυζυγική σχέση για έξι από τα επτά χρόνια που ήταν παντρεμένοι.

«Ένιωσα άρρωστη όταν συνειδητοποίησα ότι όλα όσα είχα ζήσει ήταν ένα απόλυτο ψέμα, αλλά υπέφερα σιωπηλά. Έμεινα σιωπηλή, γιατί ήθελα να προχωρήσω μπροστά, χωρίς να εστιάζω στον πόνο που είχα περάσει. Και επειδή έχω δύο παιδιά, που μια μέρα θα ακούσουν όλα όσα λένε οι γονείς τους ο ένας για τον άλλον και ορισμένα πράγματα θα τα πληγώσουν. Αλλά το να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες, πιθανώς ως εκδίκηση για τον ανεκπλήρωτο έρωτα της ερωμένης του, ήταν πραγματικά ένα χτύπημα κάτω από τη μέση».

Στο τέλος, η Chiara ξεκαθάρισε ότι είναι περήφανη που αγάπησε άνευ όρων τον Fedez, παρόλο που αργότερα ανακάλυψε ότι η σχέση τους ήταν «ανοιχτή», χωρίς να το γνωρίζει. Μοιράστηκε, επίσης, τον πόνο της συνειδητοποιώντας ότι ήταν κάποιος που την «κορόιδευε». Ωστόσο, έκλεισε την ανάρτησή της με έναν ειλικρινή προβληματισμό.

«Μερικές φορές, πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας, να νιώσουμε τον πόνο, να τον περάσουμε, να ξανασηκωθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι αξίζουμε κάτι διαφορετικό. Μια αγάπη που μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά είναι τουλάχιστον αληθινή. Μια αγάπη που μοιράζονται εξίσου και οι δύο άνθρωποι. Αυτό θέλω για τον εαυτό μου και αυτό εύχομαι για όλους εσάς, γιατί τουλάχιστον αυτό αξίζουμε όλοι σε αυτό το χαοτικό πράγμα που λέγεται ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.