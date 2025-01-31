Λογαριασμός
Bar Refaeli: Η πρώην του Leonardo DiCaprio κάνει στριπτίζ με τα εσώρουχά της - Είναι χάρμα οφθαλμών… (video)

Η 39χρονη Ισραηλινή είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα στον κόσμο

Bar Refaeli

Η Bar Refaeli επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώην φίλη του Leonardo DiCaprio δοκίμαζε διάφορα σετ από διάφανα δαντελένια εσώρουχα για λογαριασμό της «Femina».

Bar Refaeli

Το μοντέλο κατέβασε το εσώρουχό της σαν να έκανε στριπτίζ, αλλά από μέσα φορούσε ένα στρινγκ εσώρουχο στο χρώμα του δέρματος. Ένας θαυμαστής της τη χαρακτήρισε «τρελή», ενώ ένας άλλος χρήστης συμπλήρωσε ότι η Refaeli είναι ιδιαίτερα τολμηρή… 

Bar Refaeli

Bar Refaeli

Bar Refaeli

Η 39χρονη Ισραηλινή είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα στον κόσμο. Η ξανθιά με τα γαλανά μάτια είναι, ίσως, πιο γνωστή για το ειδύλλιό της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Leonardo DiCaprio, μεταξύ 2005-2011. Η Bar Refaeli έχει τρία παιδιά -τη Liv, 8 ετών, την Elle και τον David, που γίνεται 5 ετών τον επόμενο μήνα, από τον γάμο της με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Adi Ezra, τον οποίο γνώρισε μέσω κοινών φίλων το 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

