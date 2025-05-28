Λογαριασμός
David Beckham: Αφέθηκε στα μαγικά χέρια της κόρης του για να του κάνει μακιγιάζ - Δείτε το «viral» video

«Δείχνει πανέμορφος», ακούγεται να λέει η Βικτόρια Μπέκαμ για τον σύζυγό της στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Έχει γίνει «viral»

David Beckham

O Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham), όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η σύζυγός του, Βικτόρια, απόλαυσε το μακιγιάζ που του έκανε η κόρη του Χάρπερ και έγινε «viral». 

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Βικτόρια Μπέκαμ και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές, η Χάρπερ κάνει μακιγιάζ στον μπαμπά της. Το πινέλο πάει… σύννεφο. 

Η Βικτόρια τον ρωτά γελώντας: «Πώς σου φαίνεται το πινέλο;» και ο Ντέιβιντ απαντά ότι του φαίνεται πολύ απαλό.

Η σύζυγός του συνέχισε να σχολιάζει: «Δείχνει πανέμορφος» και λίγο αργότερα πρόσθεσε: «Φαίνεσαι πολύ όμορφος», ενώ η κάμερα δείχνει τον σύζυγό της με concealer κάτω από τα μάτια. Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση στο TikTok έγραφε: «Κυριακάτικο απόγευμα με μακιγιάζ με τη Χάρπερ. Φιλιά Ντέιβιντ».

@victoriabeckham Sunday afternoon makeup with Harper 😂😂 Kisses @David Beckham ♬ original sound - Victoria Beckham Store
Πηγή: skai.gr

