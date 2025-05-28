Bianca Censori: Ξανά γυμνή η σύζυγος του Kanye West - Η είδηση πλέον θα είναι να τη δούμε ντυμένη… (video-φωτό)

Η σύζυγος του Kanye West, Bianca Censori, δεν άφησε τίποτα στη φαντασία, καθώς εμφανίστηκε ξανά γυμνή και μάλιστα μας ενημέρωσε η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ότι Bianca Censori εμφανίζεται όπως τη γέννησε η μητέρα της δεν αποτελεί πλέον είδηση. Οι θαυμαστές της δεν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο, αφού η σύζυγος του ράπερ τους τα έχει δείξει όλα. Δεν έχει αφήσει τίποτα κρυφό…

Αυτή τη φορά, λοιπόν, το 30χρονο μοντέλο «ανέβασε» τρεις φωτογραφίες δείχνοντάς μας για πολλοστή φορά τη γυμνή της αλήθεια. Η ίδια φόρεσε μόνο ένα διάφανο καλσόν και ένα διχτυωτό τοπ και πόζαρε με νάζι στον φακό. Μπράβο Bianca!

Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που η Censori εμφανίστηκε και πάλι γυμνή σε μια έξοδό της στην Ισπανία και μάλιστα είχε και τον Kanye West δίπλα της. Την καμάρωνε ο «νοσταλγός του Χίτλερ» για την κορμοστασιά της…

🚨Kanye West, his wife Bianca Censori, and her sister were spotted in Mallorca, Spain, enjoying ice cream 👀 pic.twitter.com/OS3nVt8jra — Hopes (@Hopes_times) May 18, 2025

Πρώην -Kim Kardashian- και νυν σύζυγος του Kanye West συναγωνίζονται η μία την άλλη για το ποια θα δείξει περισσότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νικήτρια είναι, σίγουρα, η Bianca Censori. Και με διαφορά…

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά περί χωρισμού της Bianca Censori με τον Kanye West. Όλα ξεκίνησαν από το κράξιμο που «έφαγαν» όταν ο ράπερ έβαλε τη σύζυγό του να εμφανιστεί γυμνή στα Grammy. Ωστόσο, το ζευγάρι φαίνεται ότι αντέχει και είναι ακόμα μαζί.

