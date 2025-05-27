Kim Kardashian: Το απίθανο Super Hero party για τον γιο της Psalm

Ο μικρός Psalm West έγινε 6 χρονών και η μαμά του, Kim Kardashian, του έκανε ένα επικό πάρτι γενεθλίων με θέμα… Deadpool και Wolverine! Ναι, καλά διάβασες. Το πάρτι ήταν σαν να βγήκε κατευθείαν από ταινία της Marvel. Εντάξει το ξέρουμε πως οι Kardashians σε ότι αφορά εορτασμούς κυριολεκτικά το...τερματίζουν.

Αυτό έγινε και για τα γενέθλια του Psalm. Ο χώρος γέμισε με ασημένια και χρυσά μπαλόνια, ήρωες παντού, φωτεινές πινακίδες που έγραφαν “Psalmpool & Wolverine” (ωραίο το λογοπαίγνιο με το όνομά του) και μια τούρτα που ήταν τόσο cool όσο και ο ίδιος ο μικρός Psalm.

Το πάρτι έγινε σε έναν χώρο arcade, δηλαδή με πολλά βιντεοπαιχνίδια, τραμπολίνα, φώτα και nonstop διασκέδαση που φυσικά είχαν κλείσει προβέ για το πάρτι του μικρού.

Μαζί του στην ασταμάτητη γιορτή, τα αδέρφια του, η North, ο Saint και η Chicago, αλλά και η γιαγιά Kris (με τη νέα ανανεωμένη της εικόνα) η θεία Khloé με την κόρη της True, και φυσικά η ξαδερφούλα Dream. Η Kim ανέβασε stories και φωτογραφίες στο Instagram και ήταν απόλαυση!

Και ο Psalm; Σίγουρα θα θυμάται αυτά τα γενέθλια για πολύυυ καιρό!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.