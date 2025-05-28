Τα ατελείωτα πόδια για… φίλημα της Sofia Vergara: Το καλοκαίρι είναι εδώ… (φωτό)

Η Σοφία Βεργκάρα (Sofia Vergara) είναι έτοιμη για το καλοκαίρι. Η ηθοποιός της σειράς «Modern Family» μας έδειξε τις ατέλειωτες ποδάρες της κάνοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Βεργκάρα φόρεσε ένα ολόσωμο μαγιό, ξάπλωσε στον καναπέ της και πήρε τις γνωστές σέξι πόζες της. «Το σχέδιο ήταν πάντα να πάμε στην παραλία», είπε η ίδια, αναφερόμενη στο πώς μεγάλωσε στην Barranquilla της Κολομβίας.

«Το κάναμε με λάθος τρόπο. Βάζαμε λάδι καρύδας στο σώμα μας και ήταν λες και τηγανίζαμε κοτόπουλα… Τώρα, ‘’πληρώνω’’ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε με χιούμορ η Σοφία Βεργκάρα.

Η ηθοποιός αψηφά την ηλικία της - είναι 52 ετών- γεγονός που, όπως αποκάλυψε, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της. «Όταν φτάνεις σε μια ορισμένη ηλικία, γνωρίζεις τη ζωή καλύτερα», δήλωσε στο «E! News» τον περασμένο Ιούνιο. «Αυτό είναι ένα από τα διασκεδαστικά πράγματα όταν μεγαλώνεις: Συνειδητοποιείς τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι όχι».

Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Barranquilla της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της Οδοντιατρικής, στο Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Στο μεταξύ, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Χοσέ Γκονσάλες, με τον οποίο στα 19 χρόνια της έγινε μητέρα στον γιο της, Μανόλο.



