Δάντη – Ασημίνα Χατζηανδρέου: Ρομαντική απόδραση στη Ζυρίχη

Ρομαντική απόδραση στη Ζυρίχη για Δάντη – Ασημίνα Χατζηανδρέου – Δείτε φωτογραφίες 

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι τους

Στην κοσμοπολίτικη και ρομαντική Ζυρίχη της Ελβετίας ταξίδεψαν ο Χρήστος Δάντης και η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου. 

Συγκεκριμένα, η πρώην παίκτρια του «Survivor» ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι τους. 

Σε μία από αυτές ποζάρει μαζί με τον αγαπημένο της πάνω σε μία γέφυρα, με φόντο την παλιά πόλη της Ζυρίχης. 

δαντης ασημινα

