H Κέιτ Μίντλετον έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στήριξης σε όσους πάσχουν από εθισμό. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των «απλών πράξεων καλοσύνης» και της κατανόησης, η πριγκίπισσα της Ουαλίας σημείωσε ότι είναι σημαντικό να μην τους «κρίνουμε ή επικρίνουμε» αλλά να κατανοήσουμε ότι πάσχουν από μια «σοβαρή ψυχική ασθένεια».

Η πριγκίπισσα, η οποία τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε τη σταδιακή επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου προληπτικής χημειοθεραπείας, εξέδωσε ένα μήνυμα ως προστάτιδα του «Forward Trust», με αφορμή την Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τον Εθισμό, η οποία ξεκινά αύριο.

«Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις ότι σημειώνεται ακόμη πρόοδος για να τερματιστεί το στίγμα που περιβάλλει όσους μάχονται με τον εθισμό. Για πολύ καιρό, πολλοί έχουν υποφέρει σιωπηλά, τρέφοντας αισθήματα ντροπής και ενοχής για την κατάστασή τους, παρά την ευαλωτότητά τους», ανέφερε η Κέιτ Μίντλετον.

Και συνεχίζει πως «Ο καθένας που υποφέρει από εθισμό είναι ένας άλλος άνθρωπος, με μια δική του ιστορία, την οποία πολλοί από εμάς δεν καταλαβαίνουμε ή δεν βλέπουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε ή να επικρίνουμε, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να καθίσουμε στο πλευρό κάποιου, μαθαίνοντας τις αξίες της αγάπης και της ενσυναίσθησης. Το να είσαι ένας ώμος για να κλάψει ή ένα αυτί για να ακούσει, αυτές οι απλές πράξεις καλοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή παρεξηγήσεων που αντιμετωπίζουν τόσοι πολλοί».

Η πριγκίπισσα τονίζει επίσης στο μήνυμά της ότι ο εθισμός δεν είναι «επιλογή». «Είναι μια σοβαρή πάθηση ψυχικής υγείας που θα μπορούσε να επηρεάσει οποιονδήποτε από εμάς. Ενεργώντας με ταπεινοφροσύνη και συμπόνια μπορούμε όλοι να κάνουμε τη διαφορά και να υποστηρίξουμε αυτούς που υποφέρουν», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Από την αρχή των βασιλικών της καθηκόντων η Κέιτ ήταν παθιασμένη με το θέμα, σύμφωνα με τη Daily Mail. Μία από τις πρώτες φιλανθρωπικές οργανώσεις που ανέλαβε ήταν το «Action on Addiction» και στη συνέχεια το «Forward Trust». Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της οργάνωσης, περίπου 22 εκατομμύρια άνθρωποι, είτε έχουν βιώσει εθισμό είτε βρέθηκαν κοντά σε κάποιον που το βίωνε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

