Lady Gaga: Ετοιμάζεται να κάνει δωρεάν συναυλία

Η διάσημη τραγουδίστρια Λέιντι Γκάγκα αναμένεται να δώσει μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο τον Μάιο του 2025, είπαν στο Ρόιτερς δύο πηγές με γνώση του θέματος, ένα σόου που αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της.

Η συναυλία εντάσσεται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «Γιορτής του Μαΐου», κατά τη διάρκεια της οποίας ο δήμαρχος Εντουάρντο Πάες προσπαθεί να φέρει διεθνείς αστέρες για να τραγουδήσουν δωρεάν, με στόχο να δοθεί ώθηση στην τοπική οικονομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.