Ο απίθανος λόγος που η Denise Richards κουβαλάει ένα πιάτο στην Gucci τσάντα της

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ; Γιατί τα βίντεο που βλέπετε να βγαίνουν κατά καιρούς στην ελληνική τηλεόραση σίγουρα δεν είναι αυθόρμητα, άρα έχει και η εκάστοτε celebrity τον χρόνο να σκεφτεί τι θα παρουσιάσει οτι έχει στην τσάντα της για να μη γίνει ρεζίλι. #truestory

Διαβάστε ακόμα : Ανδριάνα Μπάμπαλη: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της μετά από 20 χρόνια που είναι μαζί!

Στην Αμερική όμως μικρότερης και μεγαλύτερης εμβέλειας celebrities πολύ συχνά κάνουν τέτοια βίντεο που είναι όντως πιο αυθόρμητα και ίσως σε κάποιες στιγμές και ελαφρώς άβολα για εκείνους αλλά τα αντιμετωπίζουν με χιούμορ γιατί ξέρουν οτι όλα μέσα στο παιχνίδι είναι και σαφέστατα έχουν καταλάβει πια πως το να δείχνουν και πιο real και όχι τόσο αψεγάδιαστα κομμάτια της ζωής τους στο κοινό τους, κέρδος είναι για εκείνους τελικά και όχι φθορά.

Πόσο μάλλον όταν ετοιμάζονται να πρωταγωνιστήσουν σε reality series στο E! για τους ίδιους και την οικογένειά τους, όπως θα κάνει η Denise Richards με τις κόρες της. Τις δύο ενήλικες που απέκτησε με τον Charlie Sheen, την Sami και την Lola και την 13χρονη -σήμερα- Eloise που υιοθέτησε η ηθοποιός με τον νυν σύζυγό της Aaron Phypers το 2011.

Σε μια φωτογράφηση που θα έκανε με τις κόρες της λοιπόν, ντυμένη ήδη με το φόρεμα αλλά φορώντας αθλητικά για να μπορεί να περπατάει από τα καμαρίνια προς το set η Denise Richards σταμάτησε για να δείξει τα τρία περίεργα αντικείμενα που είχε μέσα στην παραφορτωμένη Gucci τσάντα της.

Φόρμες, τζην, σουτιέν, εσώρουχα, σπρέι μαυρίσματος ήταν ανάμεσα σε αυτά και ένα πιάτο! Ναι, ναι ένα ωραίο λευκό πιάτο με μπλε μπορντούρα που όπως εξήγησε η ίδια η ηθοποιός ήταν το πιάτο που η κόρη της η Lola, στη διαδρομή πήρε να φάει ένα τοστ από το σπίτι...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.