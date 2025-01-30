Η Kylie Jenner αγαπά τους θαυμαστές της και της αρέσει να δημιουργεί ένα μυστήριο για τις κινήσεις της και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της. Έτσι κι αυτή τη φορά, η Kylie δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχολιάστηκαν δεόντως από τους followers της.

Αφορμή στάθηκε η selfie και τα καρέ της 27χρονης πριν από την εμφάνιση της στο ντεφιλέ του Ζαν Πολ Γκοτιέ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, με το ντεκολτέ της να ξεχωρίζει.

Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι το νεαρό μοντέλο κάτι έχει πειράξει για να «διαφημίζει» τόσο πολύ το αβυσσαλέο ντεκολτέ της. Πολλοί κάνουν λόγο για πλαστική, αλλά η ίδια δεν έκανε κάποιο σχόλιο για όλες αυτές τις εικασίες…

Kylie Jenner attending the Jean Paul Gaultier Haute Couture fashion show in Paris #PFW25 pic.twitter.com/myOV6YfstD — Kardashians Jenner (@Kardashians06) January 29, 2025

«Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι καινούργια», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «αυτά τα σιλικονάτα στήθη ετοιμάζονται να εκραγούν…».

