Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kylie Jenner: Το αβυσσαλέο ντεκολτέ της και οι εικασίες των θαυμαστών της ότι κάτι έχει πειράξει… (video-φωτό)

Αφορμή στάθηκε η selfie και τα καρέ της 27χρονης πριν από την εμφάνιση της στο ντεφιλέ του Ζαν Πολ Γκοτιέ 

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner αγαπά τους θαυμαστές της και της αρέσει να δημιουργεί ένα μυστήριο για τις κινήσεις της και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της. Έτσι κι αυτή τη φορά, η Kylie δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχολιάστηκαν δεόντως από τους followers της. 

Kylie Jenner

Αφορμή στάθηκε η selfie και τα καρέ της 27χρονης πριν από την εμφάνιση της στο ντεφιλέ του Ζαν Πολ Γκοτιέ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, με το ντεκολτέ της να ξεχωρίζει.

Kylie Jenner

Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι το νεαρό μοντέλο κάτι έχει πειράξει για να «διαφημίζει» τόσο πολύ το αβυσσαλέο ντεκολτέ της. Πολλοί κάνουν λόγο για πλαστική, αλλά η ίδια δεν έκανε κάποιο σχόλιο για όλες αυτές τις εικασίες… 

«Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι καινούργια», έγραψε ένας θαυμαστής της, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «αυτά τα σιλικονάτα στήθη ετοιμάζονται να εκραγούν…». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kylie Jenner
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark