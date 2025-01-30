Η Julia Fox πήγε τις εμφανίσεις της σε… άλλο επίπεδο. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε γυμνή στο μετρό της Νέας Υόρκης για τη νέα καμπάνια της MAC Cosmetics, με τίτλο «I Only Wear MAC».

Η Fox, που γίνεται 35 ετών σε μία εβδομάδα, ξάφνιασε, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τους επιβάτες, οι οποίοι την κοιτούσαν αποσβολωμένοι. Στη Νέα Υόρκη, η άσεμνη έκθεση (εκτός από τον θηλασμό) αποτελεί παράβαση που μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως 15 ημερών και πρόστιμο έως 250 δολάρια.

«Η καλύτερη εμφάνιση που έχω κάνει ποτέ», δήλωσε η γεννημένη στο Μιλάνο και μεγαλωμένη στο Μανχάταν, Julia Fox.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.