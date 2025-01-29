Κιάρα Φεράνι: Σε δίκη με την κατηγορία της απάτης η διάσημη influencer 

Την παραπομπή σε δίκη της διάσημης fashion blogger και σχεδιάστριας Κιάρα Φεράνι (Chiara Ferragni), με την κατηγορία της απάτης, αποφάσισε σήμερα η εισαγγελία του Μιλάνου, για υποθέσεις που σχετίζονται με την πώληση πασχαλινών αυγών και χριστουγεννιάτικων γλυκών «παντόρο».

Η 37χρονη Φεράνι εμπλέκεται σε υπόθεση φερόμενης «παραπλανητικής διαφήμισης», καθώς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι πωλήσεις αυτές παρουσιάζονταν ως πρωτοβουλία με εθελοντικά και αγαθοεργά κίνητρα.

«Πίστευα ειλικρινά ότι δεν θα χρειαζόταν να τελεσθεί δίκη για να μπορέσω να αποδείξω ότι δεν ευθύνομαι για κανενός είδους απάτη. Δυστυχώς θα πρέπει να συνυπάρξω για καιρό ακόμη με την κατηγορία αυτή, την οποία θεωρώ βαθιά άδικη, αλλά είμαι έτοιμη να παλέψω με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ώστε να προκύψει η απόλυτη αθωότητά μου», σχολίασε σε ανακοίνωσή της η Κιάρα Φεράνι.

Η δίκη αναμένεται να αρχίσει στις 8 Σεπτεμβρίου και, όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται να καταθέσουν σε αυτή και οκτώ καταναλωτές που είχαν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

