Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν, Sunday Rose, έχει ήδη ανοίξει τα φτερά της στον κόσμο του μόντελινγκ και είναι μόλις 16 ετών. Το «nepo baby» (όπου «nepo», «nepotism», δηλαδή, νεποτισμός) -μετά την πασαρέλα- συμμετέχει σε μεγάλη καμπάνια και συνεργάζεταο με τον ιταλικό οίκο μόδας «Miu Miu».

Είναι το πρόσωπο της καμπάνιας «Duets» -για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025- μαζί με πρώην συμπρωταγωνίστρια της μητέρας της, Joey King, και την Κινέζα ηθοποιό, Liu Haocun. Η Sunday Rose ποζάρει σε μια καρέκλα, ενώ κρατάει μια μεγάλη τσάντα Miu Miu μπροστά από τα πόδια της.

Miu Miu presents “Duets”, the Spring/Summer 2025 campaign featuring a multidisciplinary cast of characters including Joey King, Liu Haocun, Sunday Rose Kidman Urban, Kayije Kagame, Lena Mantler and Eliot Sumner. (cont) https://t.co/8F0krQgoej pic.twitter.com/aYU0rLyukS — Miu Miu (@MIUMIUofficial) January 29, 2025

H Sunday Rose εμφανίζεται, επίσης, σε ένα διαφημιστικό βίντεο για τη συλλογή, η οποία επικεντρώνεται στην «ακρίβεια και την απλότητα». Τα πλάνα δείχνουν την κόρη της Nicole Kidman να κοιτάζει το είδωλό της σε έναν καθρέφτη πριν προσποιηθεί ότι παίζει φλάουτο.

Η νέα καμπάνια της Sunday Rose έρχεται τρεις μήνες αφότου την «έκραξαν» οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον περασμένο Οκτώβριο. Κι ενώ η μητέρα της έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή της τόσο στο σόου όσο και μετά το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, οι χρήστες δεν έμειναν ικανοποιημένοι… Κάποιοι της πρότειναν να κάνει μαθήματα πασαρέλας, ενώ άλλοι απλά παραπονέθηκαν ότι πάρα πολλά νεόπλουτα μωρά νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν μοντέλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.